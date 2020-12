Markiv era stato assolto dalla corte d'appello a Milano Omicidio Rocchelli, il Tribunale di Mosca accusa Markiv Il fotoreporter pavese Andrea Rocchelli di 30 anni era stato ucciso da colpi di mortaio il 24 maggio 2014, mentre stava realizzando un reportage nel Donbass, zona dell'Ucraina occupata dai separatisti filorussi

Il tribunale di Basmanny di Mosca ha accusato il membro della guardia nazionale ucraina Vitaliy Markiv dell'omicidio di due giornalisti a Donbass nel maggio 2014, tra cui l'italiano Andrea Rocchelli. Lo riporta la Tass. "Il tribunale ha accolto la mozione dell'accusa per l'arresto di Vitaliy Markiv in contumacia, accusato ai sensi dell'articolo 105, parte 2 del codice penale russo (omicidio di due o più persone)", ha informato il servizio stampa del tribunale.Markiv è stato condannato a 24 anni di carcere per l'uccisione del giornalista russo Andrei Mironov e di Andrea Rocchelli, il fotoreporter pavese di 30 anni ucciso da colpi di mortaio il 24 maggio 2014, mentre stava realizzando un reportage nel Donbass, zona dell'Ucraina occupata dai separatisti filorussi. Poi è stato assolto dalla corte d'appello a Milano. In seguito alla scarcerazione, dopo oltre 3 anni di detenzione, è tornato in Ucraina.