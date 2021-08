Russia-Germania Mosca, Merkel vede Putin: "Parlare con i talebani". Il presidente: "Evitare collasso Afghanistan" Il presidente russo: "La Germania resta uno dei principali partner della Russia in Europa e nel mondo"

La Russia e la Germania hanno alcune "differenze di opinioni, ma sono impegnati a mantenere i contatti, ad avere un dialogo", ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, incontrando il presidente Vladimir Putin al Cremlino. "La Russia e la Germania devono continuare il dialogo nonostante le controversie", ha detto la Cancelliera tedesca, che al termine dell'incontro ha parlato di dialogo costruttivo."Ora vorrei sottolineare che la Germania rimane per noi uno dei principali partner sia in Europa che nel mondo intero". Durante un incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha notato che ci sono molte questioni che richiedono una discussione "di persona" e la visita del capo del governo tedesco non è solo una visita di addio, come detto da Merkel, ma anche "una visita di affari"."Attualmente la Russia sta ospitando l'anno della Germania, con lo sviluppo economico al centro della scena. Manteniamo un contatto permanente per telefono. Abbiamo molte questioni che devono essere affrontate in un incontro faccia a faccia: sono certo che questa non sarà solo una visita d'addio, in seguito alla sua decisione di non ricoprire nuovamente la carica di cancelliere federale, ma una visita piena di contenuti seri e pratici", ha detto Putin a Merkel."Ho chiesto ancora una volta al presidente la liberazione di Navalny". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Mosca con Vladimir Putin, sottolineando come la detenzione del dissidente sia"inaccettabile".Alexei Navalny "non è stato condannato" per la sua attività politica ma per "i crimini commessi contro i partner stranieri" nel caso Yves Rocher, ha detto Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa con Angela Merkel. La guerra alla corruzione "è importante" ma non deve essere usata "come strumento di lotta politica", ha aggiunto Putin commentando l'articolo di Navalny pubblicato da diversi giornali internazionali."I Talebani ora controllano la maggior parte del Paese, inclusa Kabul, questa è la realtà e dobbiamo evitare la distruzione dello Stato afghano. Noi conosciamo il Paese molto bene, sappiamo quanto contro producente sia imporre altri modelli stranieri verso l'Afghanistan, non ha mai successo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa con Angela Merkel."Non si può imporre il proprio stile di vita su altri popoli, perché hanno le loro tradizioni. Questa è la lezione da trarre da quanto accaduto in Afghanistan. D'ora in poi lo standard sarà il rispetto delle differenze, perché non si può esportare la democrazia, che uno lo voglia o no", ha detto Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa con Angela Merkel."I talebani hanno avuto più sostegno di quello che avremmo auspicato. Dovremo cercare di parlare con loro", ha detto Angela Merkel a Mosca, in conferenza stampa con Vladimir Putin, per fare in modo che gli afghani che hanno aiutato la Germania "possano lasciare il paese". "Spero che si possano trovare delle strutture inclusive", ha aggiunto,per aiutare il popolo afghano, e "allo stesso tempo spero che il terrorismo non sia più in futuro una minaccia internazionale".Anche Merkel ha chiesto a Vladimir Putin che Mosca eserciti la sua influenza nel dialogo con i Talebani. "Ho chiesto di far presente ai Talebani - ha detto in conferenza stampa col presidente russo - che sulle questioni umanitarie la collaborazione è più facile se rendono possibile l'uscita dal Paese delle forze locali" che hanno aiutato la Nato per 20 anni. La cancelliera ha definito "frustrante" il fatto che i talebani siano tornati, "ma è anche realistico" dire che"così è"."Il formato Normandia è l'unico che c'è", ha detto Angela Merkel a Mosca, in conferenza stampa con Vladimir Putin, aggiungendo: "Io consiglio di tenere in vita i negoziati per la pace" in Ucraina, anche se i passi avanti non sono rapidi quanto si vorrebbe.L'impressione è che le autorità di Kiev abbiano "rinunciato" alla risoluzione pacifica del conflitto del Donbass e la Russia trova "preoccupanti" le dichiarazioni dell'Ucraina sul suo effettivo rifiuto di attuare gli accordi di Minsk. Lo ha detto Vladimir Putin in conferenza stampa con Angela Merkel, sottolineando che chiederà alla cancelliera tedesca di fare pressioni su Kiev, nel corso del suo viaggio di domenica prossima, perché l'Ucraina attui la sua parte di accordo.