Rigettata l'istanza di opposizione all'archiviazione ​Mostro di Firenze: disposta l'archiviazione dell'inchiesta sugli ultimi due indagati

Ricerche polizia a Scopeti

Condividi

ll gip di Firenze Angela Fantechi ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta sugli ultimi indagati in ordine di tempo per gli omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, l'ex soldato della legione straniera Giampiero Vigilanti, 89 anni, e per Francesco Caccamo, 88 anni, medico.Rigettata l'istanza di opposizione all'archiviazione che era stata presentata dall'avvocato Vieri Adriani, legale dei familiari delle vittime dell'ultimo duplice omicidio attribuito al maniaco di Firenze, i francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili uccisi a Scopeti nel settembre 1985.