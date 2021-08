GP di Gran Bretagna MotoGp, Silverstone: in pole c'è Pol Espargaro In prima fila partiranno anche Bagnaia e Quartararo. Lo spagnolo della Honda: "E' come se avessi vinto la corsa"

Pol Espargaro ha conquistato la pole del Gran Premio di Gran Bretagna, classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha chiuso con il miglior tempo delle qualifiche in 1:58.889 precedendo di 22 millesimi la Ducati di Francesco Bagnaia.In prima fila anche il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), terzo a 36 millesimi. Quarto lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), Valentino Rossi (Petronas Yamaha) scatterà dall'ottava casella in griglia."Ho festeggiato come se avessi vinto la corsa. Per me questa pole è importantissima, anche se è domani che si fanno i punti". Così Pol Espargaro dopo la pole conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp. "E' un grandissimo passo in avanti per la mia carriera. La prima fila sarebbe già stata una vittoria per me. E' stato un anno difficilissimo, ho faticato tanto. Psicologicamente questa pole vale oro, è una boccata di ossigeno per me e la squadra", ha spiegato lo spagnolo della Honda. "Tante volte il lavoro duro fatto non ha pagato, ma non mi abbatto mai. E domani proverò a proseguire su questa strada", ha aggiunto.