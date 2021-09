Aragona MotoGp, trionfa Bagnaia davanti a Marquez Primo centro in top class per l'italiano della Ducati, Rossi penultimo

Condividi

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gran Premio di Aragon centrando il suo primo successo nella classe MotoGp.Sul circuito spagnolo, il pilota italiano ha preceduto la Honda di Marc Marquez e la Suzuki di Joan Mir. Solo ottavo il leader del Mondiale Fabio Quartararo, mentre chiude penultimo Valentino Rossi.E' stato un capolavoro quello di Bagnaia ad Aragon: Pecco vince la gara restando in testa dall'inizio alla fine del GP. E' il primo successo in MotoGp del pilota Ducati, che torna al secondo posto nella classifica del Mondiale. Secondo posto per Marquez, dopo un duello esaltante con Bagnaia nei giri finali. Terzo Mir al traguardo.Un altro buon risultato per l'Aprilia, con il quarto posto di Aleix Espargaró. Quartararo chiude ottavo, ma resta leader del Mondiale. Quinta l'altra Ducati di Jack Miller davanti alla Ducati non ufficiale di Enea Bastianini.