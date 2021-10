MotoGp Misano: pole a Francesco Bagnaia, prima fila per Luca Marini

Francesco Bagnaia partirà in pole position domani al Gran Premio Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di classe MotoGp. Il torinese della Ducati ha realizzato il miglior tempo (1'33''045) a Misano.Dietro di lui il suo compagno di squadra alla Ducati, Jack Miller(+0.025), e quindi Luca Marini (+0.085) della Ducati team SkyVr46 Avintia, fratello di Valentino Rossi.Intanto Fabio Quartararo perde altre due posizioni in griglia e domani partirà 15/o: al francese è stato cancellato il tempo dell'ultimo giro che aveva realizzato in regime di bandiera gialla.