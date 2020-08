La gara in Stiria MotoGp. Prima volta per la Ktm e Miguel Oliveira. Il portoghese brucia in volata Miller ed Espargaro Spettacolare finale sul circuito austriaco. Quinto Dovizioso, solo 13° Quartararo, che resta leader del Mondiale con tre punti sull'italiano. Incidente a Vinales al 17° giro, corsa interrotta e ripresa

Primo successo per la Ktm e per Miguel Oliveira. Il portoghese batte in volata Miller (Ducati) ed Espargaro (Ktm). Dovizioso è quinto dietro Mir. Nono Valentino Rossi. Solo 13° Quartararo, che conserva la leadership del Mondiale (ancora senza padrone) con tre punti di vantaggio su Dovizioso e 14 su Miller.



La pole della Ktm di Espargaro non arriva alla fine del rettilineo. Mir fa una partenza a freccia e lo brucia. Poi ingaggia un duello con Miller, ma l'australiano regge il ritmo solo pochi giri e viene passato da Nakagami. Nelle retrovie sono in difficoltà Dovizioso e Quartararo. Rossi guadagna appena qualche posizione. Al 17° giro bandiera rossa per un incidente a Vinales: la Yamaha va dritta alla staccata di curva 1 per un problema ai freni, il pilota capisce che non può rallentare e ha la freddezza di scivolare sull'asfalto, la moto sbatte contro le recinzioni incendiandosi. Illeso lo spagnolo, la gara riparte dalla griglia.





Altro grande spunto di Mir, Nakagami si perde e precipita in classifica, Miller tiene e sorpassa dopo alcune curve. In questa seconda tranche di gara reagiscono meglio Dovizioso, che sale al 5° posto, e Rossi, 8°. Precipita invece Quartararo, 13°. Comincia a fare tempi interessanti la Ktm, Espargaro passa Mir, superato subito dopo anche da Oliveira e Dovizioso e si mette in scia a Miller. Ultimo giro al cardiopalmo. Errore di Dovizioso che perde la quarta piazza a favore di Mir. Davanti è volata a tre con Espargaro che prova l'attacco e Miller che si difende strenuamente. Oliveira, sornione, approfitta del reciproco disturbo e si infila.



Trionfo italiano nelle altre categorie, con due piloti dello Sky Racing Team VR46, entrambi al primo successo. In Moto2 si impone col brivido Marco Bezzecchi. Il 21enne di Rimini finisce nella scia di Jorge Martin dopo uno spettacolare inseguimento. All'ultimo giro, incalzato, lo spagnolo va oltre i limiti del tracciato e viene penalizzato dai giudici. Un minuto dopo la fine della gara Bezzecchi può così festeggiare il suo primo successo nella categoria (dopo 4 in Moto3). Primo successo in assoluto, invece, per il 19enne Celestino Vietti in Moto3. Il piemontese precede un altro italiano, Tony Arbolino.