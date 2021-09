Misano MotoGp: a San Marino pole a Bagnaia, poi Miller e Quartararo Quattro Ducati nelle prime cinque posizioni

Francesco Bagnaia (Ansa)

Condividi

Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position della MotoGp nel Gran premio di San Marino, in programma domani sul circuito di Misano. Il pilota torinese ha fatto registrare il tempo di 1'31''065, precedendo Jack Miller, anche lui su Ducati, a 0''0249. Terzo il leader del mondiale, Fabio Quartararo su Yamaha, a 0''0302. A seguire le Ducati-Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco.Concentrato e, soprattutto, velocissimo. Francesco Bagnaia è pronto a replicare quanto di buono mostrato in qualifica, anche nel GP di San Marino. "Sono contento, bello partire in pole", ha detto a fine qualifica Pecco Bagnaia. "Il mio team fa le cose alla perfezione", ha detto. "Tutto sta funzionando perfettamente. Sono molto contento, stiamo lavorando benissimo da 4 weekend. Questa è la pista di casa, è speciale per noi. Ed è bello che nel parco chiuso c'era più contatto. È una giornata molto bella".Ancora Bagnaia: "In ottica Campionato sarebbe stato meglio avere più moto tra me e Quartararo". Proprio con il pilota francese "mi piacerebbe lottare, è sempre bello farlo con illeader del Mondiale. Sono pronto per tutte le condizioni, sia per una corsa asciutta che bagnata, ma preferirei fosse asciutto". In gara, conclude Bagnaia, "se parto bene vorrei subito imporre il passo".