Usa MotoGp, pole a Bagnaia nel Gp delle Americhe Piemontese della Ducati precede Quartararo e Marc Marquez

Francesco Bagnaia in azione (Ap)

Francesco Bagnaia, in sella a una Ducati, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche della classe MotoGp del Gp delle Americhe ad Austin, in Texas.Il piemontese ha girato in 2.02.781, e ha preceduto il leader della classifica mondiale, il francese Fabio Quartararo (Yamaha), staccato di tre decimi. Completa la prima fila Marc Marquez (Honda, +0"428).Per il resto degli italiani, nono posto per Luca Marini, 13° Franco Morbidelli, 14° Andrea Dovizioso, 16° Enea Bastianini e 20° Valentino Rossi, caduto in Q1. Domani la gara è in programma alle ore 21.Bagnaia è il primo italiano che firma quattro pole stagionali dal 2009 ed è il primo pilota ad ottenere la pole su questo circuito, da sempre conquistato da Marc Marquez."Sono veramente contento perché era tutto il week end che faticavamo molto. Abbiamo fatto uno step in avanti pazzesco in FP4 seguendo Miller, ho imparato come fare il T1 perché era come se prendessi tutte le buche possibili. E poi ho trovato un extra feeling con l'avanti della moto, è gustoso". Così Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, dopo la pole position.