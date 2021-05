La strage della funivia Mottarone, attesa la convalida dei tre arresti. Giovannini. "Grande ferita per il Paese" Dagli accertamenti degli inquirenti, il freno sarebbe stato manomesso per evitare disservizi. Il ministro delle Infrastrutture: "Emersi gravi indizi di colpevolezza". In arrivo un incarico agli ingegneri del Politecnico di Torino per una maxi consulenza. Oggi i funerali di alcune delle vittime. Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto, respira da solo

Il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, con il sostituto Laura Carrera stanno completando in queste ore la richiesta di convalida del fermo dei tre indagati per il disastro della funivia del Mottarone, il gestore, il direttore e il capo servizio dell'impianto, costato la vita a 14 persone. La richiesta deve essere depositata entro 48 ore dal fermo, che scadono nella notte di oggi. Dagli accertamenti degli inquirenti, il freno sarebbe stato manomesso per evitare disservizi.



Non è ancora certo quando si terra' l'udienza di convalida davanti al Gip, con l'interrogatorio dei fermati, ma molto probabilmente verrà fissata per il pomeriggio di domani: in quella sede si capirà quale condotta, almeno nella fase iniziale del procedimento, decideranno di tenere gli indagati - Luigi Nerini, proprietario della società di gestione, il direttore dell'esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini - che si trovano attualmente in carcere a Verbania. Il direttore Perocchio nega di aver autorizzato il forchettone, e anche di aver avuto contezza di simile pratica, spiega il suo legale. In arrivo un incarico agli ingegneri del Politecnico di Torino per una maxi consulenza.



A proposito dell'ipotesi di nuovi indagati, il procuratore Bossi parlando ieri pomeriggio ai giornalisti ha detto che "a questa domanda al momento non esiste una risposta", anche se ha confermato l'intenzione di approfondire le posizioni di diversi soggetti a vario titolo coinvolti.



È in programma per oggi pomeriggio il primo sopralluogo del consulente tecnico nominato dalla Procura. Lo ha detto il capitano Luca Geminale,comandante della compagnia dei carabinieri di Verbania, in una video intervista all'agenzia Ansa. Il consulente farà i primi rilievi "sul luogo" della tragedia, quindi sulla cabina precipitata e sul cavo. Il comandante ha anche spiegato che il secondo forchettone, ritrovato ieri, era "nascosto da una delle lamiere della cabina".



Giovannini: "Tragico incidente una grande ferita per il paese"

"Il tragico incidente del 23 maggio sulla funivia Stresa-Mottarone è una grande ferita per il paese, desidero esprimere nuovamente profondo cordoglio del governo nei confronti dei famigliari delle vittime". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, nel corso di un'informativa alla Camera sul disastro della funivia Stresa-Mottarone. "La domenica stessa appena informato dell'incidente ho proposto l'istituzione di una commissione ispettiva sull'evento. Quanto all'esatta dinamica dell'incidente e all'accertamento delle relative cause - ha spiegato il ministro - sono in corso le indagini da parte della competente procura della Repubblica, alla quale le strutture del Ministero delle infrastrutture stanno fornendo e forniranno tutte le necessarie informazioni".



Lunedì 24 maggio, durante la riunione tecnica a Stresa sull'incidente alla funivia, "dalla disamina dei fatti illustrati da tutti i presenti è emersa la prontezza nella risposta del sistema di soccorso che, compatibilmente con le suddette asperità del luogo di operazione, si è caratterizzata per la tempestività e la totale collaborazione di tutti gli enti" ha spiegato il ministro e l'Aula ha risposto con un applauso a queste parole.



Nel corso dell'attività di indagine, a carico dei tre fermati "sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, dal quale sarebbe derivato il disastro". ha poi sottolineato Giovannini. "In particolare - ha proseguito - l'attività investigativa ha permesso di accertare gravi e concreti elementi di responsabilità in capo al Tadini, il quale, pur consapevole dei potenziali rischi, con l'assenso del Perrocchio e del Nerini ha consentito la messa in funzione dell'impianto con la presenza, su una delle due cabine, del dispositivo forchetta, che impedisce l'eventuale attivazione del sistema di frenaggio di emergenza, al fine di evitare il continuo blocco dell'impianto causato proprio dal ripetuto azionamento, apparentemente ingiustificato, del dispositivo frenante, che da circa un mese presentava anomalie"."La presenza del suddetto dispositivo a forchetta, accertata in fase di rilievi tecnici eseguiti dal personale del Nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verbania - ha spiegato il ministro - ha impedito, all'atto della rottura del cavo traente, l'arresto della cabina che in quel momento stava salendo in vetta, con conseguente verificarsi dei fatti".



"La presenza del dispositivo 'a forchetta', accertata in fase di rilievi tecnici eseguiti dal personale del Nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verbania, ha impedito, all'atto della rottura del cavo traente, l'arresto della cabina che in quel momento stava salendo in vetta, con conseguente verificarsi dei fatti". ha detto il ministro.



"In caso di interruzione per periodi superiori a un mese, qual è quella determinata dall'emergenza sanitaria in corso, prima della ripresa del servizio è necessaria l'effettuazione da parte del gestore di specifici controlli" ha aggiunto . "Ricordo anche che il Governo ha sempre escluso la possibilità di estendere tout court la durata della fine-vita tecnica degli impianti in ragione del fermo da Covid-19".



"I decreti sul regime dei controlli e delle attività manutentive degli impianti "prevedono tempistiche rigorose e attribuiscono specifiche responsabilità al Direttore di esercizio dell'impianto, nominato dal gestore e in possesso dei requisiti professionali accertati dall'USTIF. Come già ricordato, sono previsti in capo all'esercente l'esecuzione d dii ispezioni annuali, di controlli giornalieri, settimanali e mensili".



Oggi i funerali di alcune delle vittime

Si svolgono questa mattina in un villaggio del nord di Israele le esequie della famiglia Biran - il padre Amit, la moglie Tal e il figlio Tom - periti nella tragedia della funivia. L'altro figlio Eitan è ricoveratoin ospedale a Torino. Alla cerimonia è presente l'ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti. I funerali dei nonni di Tal Peleg, Yitzhak e Barbara Cohen, si svolgeranno invece domani.



Nel primo pomeriggio a Varese quelli di altre due delle 14 vittime. Ieri sera intanto, nella chiesa parrocchiale di Stresa, il parroco don Gianluca Villa ha presieduto una affollata messa in suffragio delle vittime.



E' previsto in serata invece l'arrivo a Triggiano (Bari) delle salme di Roberta Pistolato, 40 anni, e Angelo Vito Gasparro, 45 anni, la coppia deceduta nell'incidente alla funivia. Pistolato e Gasparro sono originari del comune alle porte di Bari, si erano trasferiti in Lombardia nel 2012 per completare gli studi e per motivi professionali. Le due salme saranno portate direttamente nel cimitero comunale di Triggiano e domattina si svolgerà il rito funebre secondo i canoni dei Testimoni di Geova. Non è prevista una cerimonia pubblica e il sindaco Donatelli ha proclamato il lutto cittadino.



Il bimbo sopravvissuto non è più sedato, ma non ancora del tutto cosciente

Respira da solo ma non è ancora completamente cosciente Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto della strage, figlio della coppia di origini israeliane.