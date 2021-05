Accertamenti tecnici sulla rottura del cavo Mottarone, "In video la cabina sussulta e torna indietro a 100 km all'ora" Un filmato mostra la cabina che sussulta e torna indietro, spiega la procuratrice. Assessore ai Trasporti del Piemonte: cabina indietro a 100 km orari. Fonti dell'azienda Leitner: "Al momento non ci risultano avvisi di garanzia". Papa Francesco: "Grande dolore, trepidazione per il piccolo Eitan". Iniziato risveglio del bimbo, resta la prognosi riservata

Rimane per ora contro ignoti il fascicolo aperto dalla Procura di Verbania per il tragico schianto della Funivia del Mottarone in cui domenica hanno perso la vita 14 persone. Difficile immaginare i tempi dell'indagine che il procuratore Olimpia Bossi, che affianca il sostituto Laura Carrera, ha affidato alla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri. Sotto esame c'è, tra l'altro, il video di pochi secondi registrato dalla telecamera collocata nella stazione di monte, che mostra l'accaduto. I militari dell'Arma, in queste ore stanno acquisendo la documentazione amministrativa, che, come ha spiegato il pm, consentirà di stabilire quali sono le persone che entrano nell'inchiesta.



Da sciogliere c'è anzitutto il nodo della proprietà che il sindaco di Stresa Marcella Severino sostiene essere ancora in capo alla Regione Piemonte, dato che non sarebbe stata completata la procedura di cessione prevista dall'accordo di programma stipulato nel 2014. E poi il ruolo delle diverse società coinvolte, nella gestione e nella manutenzione dell'impianto. Nel frattempo al Mottarone, dove ieri la pioggia è caduta abbondante per tutto il giorno e oggi fa capolino il sole, la funivia è sotto sequestro e la zona è transennata. La cabina precipitata, attualmente coperta da un telo, dovrà essere rimossa, impresa non semplice perché si trova in un punto impervio. Il relitto, con i cavi e il materiale recuperato, saranno oggetto delle perizie che il magistrato affiderà al Politecnico di Torino.



"La cabina era sostanzialmente arrivata al punto di sbarco, si vede che sussulta e torna indietro" ha spiegato il procuratore che ha visionato una piccola parte dei video delle telecamere di sorveglianza della funivia del Mottarone. "La visuale - ha precisato - è però limitata alla zona dell'arrivo". L'ipotesi della 'forchetta' fa parte degli accertamenti da fare. Dal video non si vede. La 'forchetta' - ha aggiunto - è un meccanismo che fa parte del sistema di blocco e sblocco della cabina e se sia stato inserito o meno dovrà essere accertato".



L'inchiesta in corso

Nell’inchiesta della procura di Verbania sono finiti anche tutti i video delle telecamere del sistema di sorveglianza della struttura relativi ai giorni precedenti alla caduta della cabinovia. Nelle immagini a bassa definizione si vede anche l’ultima corsa verso l’alto interrotta a pochi metri dalla vetta quando si è spezzato il cavo trainante e la cabinovia ha ‘scarrellato’ verso il basso a velocità crescente dato che il sistema frenante di sicurezza non è entrato in funzione impedendo alla cabina di restare ancorata ai due cavi portanti.Il malfunzionamento dei freni ha fatto urtare la cabina contro un pilone quindi la cabinovia è precipitata al suolo da circa 20 metri prima di finire la sua corsa diverse decine di metri più a valle contro alcuni tronchi di abete. Oltre ai video di domenica, la procura ha deciso di sequestrare anche i filmati dei giorni prima per capire se si sia verificata qualche anomalia che possa spiegare l’incidente.



Il giorno prima dell'incidente sul Mottarone, la funivia avrebbe avuto un guasto con blocco dell'impianto. Non è chiaro al momento se durante il blocco ci fossero persone a bordo delle cabine. "Così ci è stato riferito: si è bloccata la funivia e c'è stato un intervento per rimetterlo in funzione. Se questo sia collegato o meno ancora non lo sappiamo" ha sottolineato Bossi.



"Il sistema di freni di sicurezza non ha funzionato"

"Il cavo era tranciato a terra e il sistema di freni di sicurezza pacificamente non ha funzionato perché la cabina si sarebbe bloccata. L'oggetto dell'accertamento che sarà svolto è capire perché questo si sarebbe verificato" ha precisato Bossi. Ora, ha aggiunto il procuratore, "gli accertamenti tecnici sono assolutamente indispensabili". La cabina, ha detto Bossi, "è slittata a valle senza che il sistema di emergenza sia entrato in funzione. Questo è verosimilmente successo e questo è oggetto di indagine", cioè "se può essere un malfunzionamento o altro: è chiaro che è un fatto meccanico, però dobbiamo capire qual è".



Probabilmente verrà aperta una procedura non solo per "omicidio colposo plurimo" e per "lesioni colpose" ma anche anche per "disastro colposo". "Penso che procederemo per un reato piuttosto raro che è quello di attentato, naturalmente colposo, alla sicurezza dei trasporti, con conseguenza di disastro colposo", ha detto il procuratore della Repubblica Bossi, parlando in Procura con i giornalisti. "L'intera area è stata posta sotto sequestro - aggiunge - cominceremo dai rilievi tecnici per accertare le cause dell'incidente".



"Dobbiamo avere il quadro completo ed esaustivo di tutti i soggetti giuridici che a vario titolo sono interessati alla gestione o alla revisione dell'impianto" ha chiarito il procuratore. "C'è l'ente proprietario, che deve essere ancora chiarito se è ancora la Regione Piemonte o se è avvenuto il passaggio al Comune di Stresa e in che modo, c'è la società che gestisce l'impianto, Ferrovie del Mottarone, ci sono le società che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione dell'impianto nel biennio 2014-2016 e c'è una società incaricata della revisione annuale. L'ultima ci risulta sia stata effettuata nel novembre 2020", spiega ancora il procuratore. Le aziende coinvolte sono più d'una".



Anche l'impianto di videosorveglianza della funivia è stato posto sotto sequestro dalla procura di Verbania,spiega il procuratore Bossi, precisando che le telecamere "riprendono arrivo e partenza" e che, al momento, "non risultano esserci immagini riprese dall'interno della cabina precipitata, anche se non mi sento di escluderlo".



"Logica vorrebbe che si è spezzato il cavo e l'impianto frenante non ha funzionato, ma può anche essere il contrario. Lo dovranno stabilire i consulenti", ha detto il procuratore Bossi. "Ho già parlato col Politecnico di Torino, anche se non ho ancora dato l'incarico - ha precisato - serviranno ingegneri meccanici e stiamo valutando se servano anche esperti in metallurgia".







Assessore ai Trasporti del Piemonte: cabina indietro a 100 km orari

"Ci sono due sistemi frenanti che devono agire se purtroppo capita una cosa di questo genere. Se il sistema frenante non si aziona la cabina torna indietro, si calcola lo abbia fatto a oltre cento chilometri orari. In corrispondenza del pilone non dovrebbe esserci stato nessun urto, ma la pendenza che cambia a quella velocità ha fatto da trampolino e la cabina è saltata per aria a centro chilometri orari, facendo un volo di 54 metri, e poi è ancora rotolata per qualche decina di metri". L'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha ricostruito così la dinamica dell'incidente.



L'assessore al Patrimonio, Andrea Tronzano, ha invece precisato in Consiglio regionale che "la proprietà dell'impianto del Mottarone è del Comune di Stresa dal 1997 anche se "la trascrizione non è potuta avvenire perché il Comune non ha prodotto gli atti più volte richiesti". L'assessore ha poi ribadito all'agenzia Ansa: "Noi siamo ancora nella fase di lutto, stiamo ancora pregando per la vita di Eitan, ma i titoli di oggi ci sollecitano a informare il Consiglio prima di tutti: il tema che è emerso in questi giorni merita una risposta".



Cirio: "Momento di estremo dolore, emerga la verità"

"E' un momento triste per la nostra Regione, domenica era il giorno della ripartenza,l'occasione per riassaporare il primo scampolo di vita normale.Il destino lo ha fatto coincidere con una tragedia immane". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato nell'Aula del Consiglio regionale, che ha osservato un minuto di silenzio per le vittime del Mottarone. "In attesa che si chiarisca la verità, che dovrà essere chiarita con tutti i mezzi - ha aggiunto - apprezziamo che la Procura abbia subito aperto una inchiesta e che il ministro dei Trasporti abbia istituito unacommissione di indagine: la verità dovrà emergere"



Leitner: "Al momento non ci risultano avvisi di garanzia"

"Al momento non ci risultano avvisi di garanzia a nostro carico". Lo apprende l'agenzia Agi da fonti dell'azienda altoatesina Leitner di Vipiteno specializzata in impianti e fune, mezzi battipista e impianti eolici in merito alla tragedia della funivia del Mottarone, nella quale hanno perso la vita 14 persone. "Il controllo di novembre è stato fatto da Sateco di Torino che è azienda specializzata nel controllo magneto induttivo delle funi traenti. Noi sull'impianto Stresa-Mottarone abbiamo in carico la manutenzione straordinaria ed ordinaria, non quella giornaliera e settimanale che sono a carico della societaàdi gestione Ferrovie del Mottarone".



Stabili le condizioni del bimbo di 5 anni, unico sopravvissuto

"Il bambino ha passato una notte tranquilla, è sempre stabile e l'equipe medica ha iniziato questa mattina l'iter per il risveglio, con la riduzione progressiva dei dosaggi dei farmaci che lo stanno tenendo in coma farmacologico". Cosi' il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, che ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute del piccolo Eitan, il bambino di 5 anni unico sopravvissuto alla tragedia di Stresa, da domenica ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita. "I nostri psicologici - ha aggiunto La Valle - affiancheranno l'equipe anestesiologica quando il bambino si risveglierà e successivamente prenderanno in carico sia il piccolo sia la famiglia. In questo momento il bambino rimane in pericolo di vita e per adesso non sciogliamo la prognosi".



Il piccolo, che non ha riportato danni neurologici e al midollo, è sedato e ha trascorso la notte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Accanto a lui ci sono i nonni paterni e la zia.



Papa Francesco: "Grande dolore, trepidazione per il piccolo Eitan"

Papa Francesco "ha appreso con grande dolore la notizia del drammatico incidente avvenuto presso la funivia Stresa-Mottarone e desidera esprimere ai familiari delle vittime vicinanza e sentito cordoglio. Pensando con commozione a tante vite tragicamente spezzate mentre erano immerse nella meraviglia del creato, assicura la preghiera per quanti sono scomparsi, per chi li piange e per il piccolo Eitan, la cui delicata vicenda segue con trepidazione". È quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime dell'incidente di domenica alla funivia Stresa-Mottarone, inviato a nome di Papa Francesco dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al Vescovo di Novara mons. Giulio Brambilla.Il Papa "partecipa in modo particolare all'afflizione della comunità locale e della Diocesi di Novara, e si stringe all'amato popolo italiano, sgomento per la grave tragedia. Mentre implora dal Signore il conforto per chi soffre, di cuore imparte a quanti sono nel dolore la benedizione apostolica".