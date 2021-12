Nuovo Piano Strategico Mps, il Cda vara un nuovo piano con aumento capitale da 2,5 miliardi entro il 2022 Il nuovo Piano industriale Strategico 2022-2026 della banca senese prevede "una discontinuità" del modello di business per una "nuova e più snella" banca Monte dei Paschi di Siena

Il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi ha varato il nuovo Piano industriale Strategico 2022-2026 che sostituisce nella sua totalità il precedente Piano Strategico 2021-2025. Il nuovo Piano fissa a 2,5 miliardi l'aumento di capitale da realizzare entro il 2022. Lo ha reso noto la banca senese.Glisono quattro: "una discontinuità" del modello di business per una "nuova e più snella" Mps; una "radicale semplificazione del modello operativo e della struttura del Gruppo"; la prosecuzione del processo di de-risking e resilienza della banca; la creazione di valore per un'adeguata remunerazione agli azionisti. Le proiezioni del piano si basano su un aumento di capitale di 2,5 miliardi da eseguirsi nel 2022, anche in considerazione della generazione organica di 170 punti base di Cet1 realizzata nei primi 9 mesi del 2021 che permetterà quindi di investire circa 800 milioni nell'IT, la maggior parte dei quali verranno realizzati nei primi anni di piano; circa 1 miliardo di costi di ristrutturazione e completa rispondenza alle indicazioni emerse in sede di stress test 2020 e agli attuali requisiti Mrel.Il Piano sarà presentato alla Banca Centrale Europea, al Single Resolution Board e al DG Competition, mentre prosegue il dialogo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e DG Competition sulla privatizzazione della banca senese. Inoltre, come noto al mercato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze intrattiene un dialogo con la DG Competition in merito alla propria partecipazione". Le posizioni delle Autorità, si legge, costituiscono un presupposto per l'operazione di rafforzamento patrimoniale" prevista. La banca sottolinea di non essere attualmente in grado di fornire una stima precisa dei tempi necessari alle autorità competenti per portare a termine i rispettivi processi e che il piano potrebbe dover recepire eventuali modifiche per riflettere le interlocuzioni con le Autorità. Mps fornirà alle autorità il massimo impegno a collaborare affinché i suddetti processi possano essere completati con successo e tempestività".Il, non quantificate esplicitamente nella nota, consentirà risparmi annui di 275 milioni e quindi non saranno inferiori a 3mila unità. Risparmi, si legge, che potrebbero essere realizzati per la maggior parte entro il 2024.Per quanto riguarda i, il piano stima un cost-income ratio al di sotto del 60% entro il 2024, con ulteriori riduzioni negli anni successivi; un costo del rischio di circa 50 punti base, coerente con l'asset quality della banca; un utile al lordo delle imposte di circa 700 milioni nel 2024; Rote di circa 8,5-9% nel 2024, e circa all'11% nel 2026. Il ratio patrimoniale Cet1 Fully loaded ratio viene indicato sopra al 14% nel 2024 e pari a circa 17,5% nel 2026, "prima di dividendi e prima dell'effetto positivo della rivalutazione delle Dta derivanti dal Piano".