Naufragio dell'accordo Mps, interrotti i negoziati tra Mef e Unicredit Dopo tre mesi di trattative è arrivato lo stop alle trattative

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Il ministero dell'Economia e delle Finanze e UniCredit, con un comunicato congiunto, hanno dato la notizia dell'interruzione del negoziato per la potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena."Nonostante l'impegno profuso da entrambe le parti Unicredit e Mef comunicano l'interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena".Dopo le numerose indiscrezioni e rumors delle scorse ore, è arrivata l'ufficialità sulla rottura ed annullamento delle trattative tra Tesoro e il gruppo bancario. La nota è arrivata a pochi giorni dal 27 ottobre, giorno in cui è convocato il CdA della trimestrale di UniCredit. È probabile che su questo ci sia stata una richiesta da parte della Consob.In una nota congiunta Luigi Marattin, presidente della VI Commissione Finanze della Camera, e Luciano D'Alfonso, presidente della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato hanno evidenziato: "A seguito del comunicato del ministero dell'Economia e Finanze in cui si annuncia lo stop alle trattative con Unicredit Spa per la cessione della quota della banca Monte dei Paschi di Siena attualmente in mano al settore pubblico, in coerenza con gli impegni assunti dal ministro Daniele Franco in occasione dell'audizione del 4 agosto scorso, siamo a richiedere che il ministro dell'Economia e Finanze, o il Direttore generale del Tesoro, vengano prontamente a riferire presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato in merito alla situazione relativa a MPS e alle sue prospettive future".Laha subito messo sotto pressioni Enrico Letta, segretario del Pd e neo-deputato di Siena: "Che soluzione propone l'onorevole Letta, eletto pochi giorni fa proprio a Siena? Mesi, anni, miliardi e posti di lavoro persi per colpa del Pd", hanno sostenuto fonti del partito guidato da Salvini dopo le ultime notizie sul negoziato con Unicredit.Il Mef del Monte dei Paschi di Siena controlla il 64% e deve uscire con la chiusura del bilancio di quest'anno. Questo è quanto impongono gli impegni presi con Bruxelles. A meno che non si riesca a trattare per una proroga della cessione di almeno 6 mesi, fino a giugno del prossimo anno.Luigi De Mossi, sindaco di Siena, dice su Mps: "Non sarebbe uno scandalo se Draghi, grazie alla sua autorevolezza, chiedesse all'Europa una proroga per la permanenza dello Stato in Mps. Come purtroppo sappiamo bene, visto quello che è successo al Monte in passato, per questo tipo di operazioni serve il giusto tempo. Banca Mps è un patrimonio non solo di Siena, ma dell'Italia. Draghi e Franco hanno le competenze per interloquire con l'Europa e trovare soluzioni". Quanto a Unicredit, "penso che il problema principale sia stato che fosse l'unica ipotesi, invece si dovevano perlomeno cercare altre soluzioni, dalla public company alla banca regionale tanto per citarne alcune, anche attraverso l'utilizzo di un advisor indipendente. Adesso il governo e la politica facciano la loro parte".