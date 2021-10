Forti vendite dopo lo stop alle trattative fra la banca e il Mef Mps e Unicredit, tensioni sui prezzi a Piazza Affari: cali e sospensioni Dopo la rottura del negoziato tra il Tesoro e Unicredit si cercano nuove soluzioni. I presidenti delle commissioni parlamentari Finanze chiedono al ministro dell'Economia di riferire subito alle Camere. Bonomi: "Terzo polo bancario è necessario"

Condividi

Mps e Unicredit restano preda della volatilità a Piazza Affari dopo lo stop alle trattative per una fusione, con entrambi i titoli che sono al momento congelati a causa delle tensioni sui prezzi. Mps è arrivata a ridurre i ribassi al 5%, scambiando poco sopra l'euro ad azione, prima di essere nuovamente sospesa (-4,1% il calo teorico). Unicredit ha recuperato fino a 11,4 euro (il titolo aveva aperto attorno agli 11,1 euro) prima di essere congelata, con un calo teorico ridotto all'1%.Sprofondano i quattro bond subordinati emessi da Mps, per un controvalore complessivo di 1,75 miliardi di euro. I titoli cedono tra il 13% e il 19,4% sui timori di un burden sharing nel caso in cui il Monte, in mancanza di investitoti disponibili a sottoscrivere l'aumento con lo Stato, dovesse essere messo in sicurezza con una ricapitalizzazione precauzionale e non a condizioni di mercato.Il bond da 750 milioni con scadenza 2028 perde il 16,8% e tratta poco sopra il 60% del suo valore nominale, quello da 300 milioni con scadenza nel 2029 arretra del 13% a 84,5, quello da 400 milioni con scadenza 2030 sprofonda del 19,4% a 63,4 e quello da 300 milioni con scadenza 2030 del 18,9% a 66.Dopo che il ministero dell'Economia e Unicredit hanno annunciato la rottura del negoziato Mps torna ufficialmente sola e il governo deve correre ai ripari su più fronti. Il primo riguarda l'Europa e le scadenze indicate da Commissione e Bce. Il secondo la ricerca di una nuova soluzione, un Piano B che si intreccia con le risorse sostanziose ma non illimitate della Legge di Bilancio 2022. Mantenere Mps in piedi senza cederla costa 4 miliardi.A Siena chiedono che lo Stato resti azionista. Da oggi la parola torna a Tesoro e a Palazzo Chigi. I presidenti delle commissioni parlamentari Finanze, Marattin e D'Alfonso del Pd, chiedono al ministro dell'Economia Franco di riferire subito alle Camere."Per Siena non sembrano profilarsi soluzioni a breve. Sono stati segnalati movimenti del Banco Bpm in direzione di Via XX Settembre - la banca milanese ha smentito incontri al Mef -, ma l'ipotesi di un intervento su Siena non viene ritenuto percorribile per questione di dimensioni". È quanto riporta il Corriere della Sera."Una possibilità potrebbe essere Unipol. Ma più che in chiave Bper - prosegue l'articolo -, controllata dalla compagnia bolognese, l'interesse dell'amministratore delegato Carlo Cimbri potrebbe essere per un eventuale ruolo diretto della stessa Unipol in un'operazione di bancassicurazione"."Altre opzioni non se ne vedono. Almeno tra le banche nazionali - si legge ancora nell'articolo - Diverso il discorso se si guarda fuori. Non solo al Credit Agricole o a Bnp Paribas, già ben radicate. Il Bbva, per esempio, che ha appena lanciato in Italia la sua piattaforma di homebanking, non sarebbe disinteressata. Ma l'opzione di una vendita di Mps a una banca estera sembra impraticabile, soprattutto per la gestione delle ricadute sociali. Uno dei nodi rimasti irrisolti sul tavolo con Unicredit era relativo a circa 8.000 esuberi di Siena"."È un tema che va affrontato. Credo che si possa affrontare pensando a un terzo polo bancario". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, commenta la rottura del negoziato tra Tesoro e Unicredit su Mps, a margine dell'assemblea dell'Unione Industriali di Torino. "Capisco le esigenze del Mef che deve risolvere la situazione Mps, in questo mi auguro che ci sia una grande discussione a livello nazionale per un terzo polo, anche perché nell'affrontare il Pnrr gli investimenti privati saranno la parte più importante. Avere tre poli bancari molto importanti,secondo me, potrebbe essere utile anche al sistema delle imprese" ha detto Bonomi."Altri soldi per capitalizzazione?Potremmo parlare di Alitalia, Mps, Ilva; ne abbiamo. È ovvio che oggi Mps sia un problema e va affrontato. Non possiamo far finta di niente, però affrontiamolo una volta definitivamente e facciamolo in una ottica di sistema" ha poi aggiunto in merito a un nuovo intervento di ricapitalizzazione da parte del Mef.