Serie A, ventiduesima giornata L'Atalanta corsara passa a Cagliari (0-1), la Samp batte 2-1 la Fiorentina, colpo Sassuolo Muriel al 90' firma il colpo degli orobici (non brillanti) alla Sardegna Arena. Rossoblù beffati e sempre più nei guai. I blucerchiati vincono con le reti di Keita Balde e Quagliarella, ai viola (Prandelli trema) non basta Vlahovic Torna al successo dopo più di un mese il Sassuolo: a Crotone è 1-2

Condividi

Atalanta opaca ma vincente: basta un’accelerata nel finale per espugnare la Sardegna Arena (0-1). La squadra di Gasperini sale a quota 40 e resta in piena zona Champions. Esce invece dal campo con tanta rabbia e un pugno di mosche in mano il Cagliari, terz’ultimo a quota 15 e senza vittorie da più di tre mesi: buona partita, sconfitta probabilmente immeritata.Sardi subito vicinissimi al vantaggio: sugli sviluppi di un corner rischia l’autogol Djimsiti, salvato dal palo (2’). Ed è proprio lo svizzero-albanese a cercare la rete di testa al 25’: pallone leggermente alto. Le emozioni finiscono qui. Tengono bene il campo i padroni di casa, mai in sofferenza, fanno poco gli orobici in zona offensiva. Primo tempo equilibrato ma decisamente bruttino.Ripresa. Cagliari minaccioso in avvio con Joao Pedro (fondamentale la chiusura di Sutalo) e con il tiro di Nandez (da posizione defilata) neutralizzato da Sportiello. Ci prova Ilicic su punizione: traiettoria centrale, Cragno blocca. Qualche brivido in più in area rossoblù sul tentativo ravvicinato di Gosens, murato da Godin. L’Atalanta, fino allora poco brillante, si accende nel finale: la traversa dice no a Zapata (83’), al 90’ Muriel raccoglie palla al limite, si beve due avversari e timbra di destro. Colpo di scena all’ultimo secondo (95’): Piccinini prima assegna un rigore al Cagliari (De Roon su Rugani) poi cambia decisione dopo aver visionato il Var. Cagliari ancora a bocca asciutta: la classifica fa sempre più paura.Prosegue il brillante campionato della Sampdoria, che a Marassi piega 2-1 la Fiorentina e aggancia il Verona al decimo posto (30 punti). Resta deficitaria e ‘pericolosa’ la classifica della Fiorentina, quint’ultima a quota 22 (+7 sulla zona retrocessione): la panchina di Prandelli potrebbe vacillare.Gara bloccatissima fino alla mezz’ora, poi all’improvviso… botta e risposta. Vantaggio blucerchiato con il colpo di testa di Keita Balde, perfetto nell’inserimento su corner di Ramirez (31’), pari immediato dei viola con il tap-in di Vlahovic che insacca dopo la grande parata di Audero sulla punizione di Pulgar. Il portiere di casa prova (invano) anche un secondo miracolo sulla capocciata del serbo, ma il pallone varca la linea come confermato dalla Goal Line Technology.Due grandi chances per la Fiorentina al 54’ e 55’: Audero compie un altro splendido intervento deviando sul palo il colpo di testa di Martinez Quarta, a ruota stoccata al volo di Bonaventura fuori di un soffio. A tornare avanti è però la Samp (71’): cross di Candreva, il neo entrato Quagliarella decide il match con una conclusione incrociata ‘sporcata’ da Pezzella. All’86’ Ranieri deve ringraziare Colley, che conserva la dote respingendo sulla linea il tiro di Biraghi. Sipario.A digiuno di vittorie dal 6 gennaio, e reduce dal ko interno con lo Spezia, il Sassuolo torna al successo a Crotone: 1-2 allo ‘Scida’. Formazione di Stroppa (a rischio esonero) sempre ultima a quota 12.Primo tempo giocato a buoni ritmi, sostanzialmente equilibrato e ‘illuminato’ da due reti di pregevole fattura. A segnare per primi sono gli ospiti con Berardi che prende palla sulla destra, converge e insacca sul primo palo con un angolatissimo sinistro rasoterra. Ancor più bello il pari dei calabresi (26’): Ounas riceve palla in profondità da Reca, ubriaca Peluso con finta e controfinta e fa centro con un imparabile destro incrociato. Djuricic spreca di testa (palla impattata male) una grande chance (38’), al 42’ annullato col Var il possibile 2-1 del Crotone, firmato da Di Carmine ma viziato da un precedente fallo di Djidji sul portiere neroverde Consigli.Torna avanti ad inizio ripresa il Sassuolo: ingenuo intervento in area di Golemic su Locatelli, Pezzuto assegna il rigore, Caputo trasforma di potenza (49’). Provano a reagire i padroni di casa: esce non di molto il mancino di Ounas, al 70’ Pedro Pereira strozza troppo la conclusione (Consigli ringrazia). Annullato all’84’ il tris di Muldur, che realizza di testa ma prima spinge Riviere, due minuti dopo Cordaz di piede nega la doppietta a Berardi. Il Crotone alza bandiera bianca.