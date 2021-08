SPETTACOLO

2021/08/24 16:50

Musica: restano in 5 per ospitare "Eurovision 2022", esclusa Roma In lizza Milano, Torino, Bologna, Pesaro e Rimini

I vincitori dell'edizione 2021 (Getty) Si restringe a 5 la rosa delle città candidate a ospitare la finale del prossimo Eurovision Song Contest, e tra queste non c'è Roma. Ad annunciare il lotto delle contendenti è il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci su Facebook: "La nostra città si gioca il rush finale con Milano, Torino, Bologna e Rimini".



La vittoria dei Måneskin nella serata di maggio a Rotterdam ha dato all'Italia il diritto di ospitare l'edizione del 2022 della rassegna. All'indomani di quel successo il sindaco della capitale, Virginia Raggi, aveva lanciato la candidatura di Roma.



