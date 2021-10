Nagoya Mondiali Giappone, due ori nel short track: Confortola e Fontana Nella prima giornata di finali, gli azzurri salgono per due volte sul gradino più alto del podio con Yuri Confortola nei 1.500 metri e Arianna Fontana vincitrice nei 500, dopo il secondo posto ottenuto poco prima nei 1.500 (dietro alla olandese Suzanne Schulting)

Condividi

Brilla l'Italia dello short track nella seconda tappa di Coppa del Mondo in corso a Nagoya, in Giappone. Nella prima giornata di finali, gli azzurri salgono per due volte sul gradino più alto del podio con Yuri Confortola nei 1.500 metri e Arianna Fontana vincitrice nei 500, dopo il secondo posto ottenuto poco prima nei 1.500 (dietro alla olandese Suzanne Schulting).

Se la campionessa olimpica a Pyeong Chang 2018 era tra le favorite nei 500 - ha avuto la meglio sulla polacca Natalia Maliszewska e sulla canadese Kim Boutin - il successo di Confortola è storico. L'azzurro, in fuga sin dalla partenza e trionfatore per distacco sul coreano Daeheon Hwang e il cinese Sun Long, è infatti il primo italiano a vincere una prova individuale di Coppa del Mondo dal 2007, quando Nicola Rodigari si affermò nei 1.000 metri disputati a Heerenveen.