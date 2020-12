Goleada dei partenopei sui calabresi Calcio, il Napoli stravince in casa del Crotone (0-4) Gara sbloccata da Insigne. Nella ripresa, dopo l'espulsione di Petriccione, tutto facile con i gol di Lozano, Demme e Petagna

Il Napoli dilaga a Crotone (0-4) e sale a quota 20 in classifica, -3 dalla vetta. Per i calabresi, fanalino di coda della graduatoria con soli 2 punti, è l’ottava sconfitta in dieci giornate.Stroppa si affida a Simy-Messias davanti, dall’altra parte Gattuso schiera il tridente Zielinski-Lozano-Insigne dietro a Petagna punta centrale. Il Napoli spinge da subito, il Crotone è subito messo sotto pressione. Petagna però (24’) sciupa la grande chance: imbeccato da Insigne, si fa ipnotizzare da Cordaz. Per i calabresi Simy mette a lato di testa (28’). Ma poco dopo (31’) il Napoli è vantaggio: gran destro a giro dal limite di Insigne, imprendibile per Cordaz. Prima dell’intervallo timida la reazione dei padroni di casa. La gara si chiude virtualmente in apertura di ripresa (50’): fallo di Petriccione su Demme, Marinelli, con l’ausilio del Var, sfodera il cartellino rosso. Da questo momento Napoli in controllo totale della partita. Il raddoppio arriva al 58’: su assist di Insigne, Lozano controlla e di sinistro fulmina Cordaz. Sul match cala il sipario anticipato, ma c’è ancora tempo per due gol: Demme firma il tris con un preciso diagonale (76’); Petagna sigla il poker (91’).