La vittima aveva 69 anni Napoli: uccisa da pirata strada, fermato conducente scooter E' accaduto a Sant'Antimo. A investire la donna è stato uno scooter con due persone a bordo. Identificato grazie a telecamere e testimonianze

E' stato fermato dai carabinieri di Giugliano il conducente dello scooter "pirata" che ha travolto e ucciso a Sant'Antimo, comune dell'hinterland di Napoli, la 69enne Anna Iannicello. Si tratta di un 31enne ritento responsabile di omicidio stradale e omissioni di soccorso. E' stato invece denunciato il passeggero, di 30 anni.L'uomo, posto agli arresti domiciliari, ha ammesso di aver investito la donna. "Ho avuto paura" ha risposto ai carabinieri che gli chiedevano il perché della fuga precipitosa. Lo scooter, dopo l'impatto, è stato però visto da alcune persone presenti e ripreso dai sistemi di videosorveglianza della zona. I carabinieri della Compagnia di Giugliano, guidati da Andrea Coratza, hanno così identificato il mezzo e arrestato ilo conducente.Dagli accertamenti coordinati dalla Procura di Napoli Nord - sostituto Giovanni Corona - è emerso che la donna ieri sera, intorno alle ore 22, camminava in via Marconi, a poche centinaia di metri da casa, su un marciapiede da cui era scesa per superare una persona che passeggiava lentamente. In quel momento è sopraggiunto lo scooter che ha centrato in pieno la 69nne, volata sull'asfalto, e morta in ospedale.