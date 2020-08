Incidente mortale Napoli, investita mentre attraversava, morta una 15enne Ferita l'amica di 14 anni. Vettura guidata da 21enne sotto choc

Stavano attraversando la strada quando un'auto che procedeva verosimilmente a velocità sostenuta le ha investite: è successo la scorsa notte a Napoli, dove una ragazza di appena 15 anni ha perso la vita e l'amica, che di anni ne ha 14, invece, se l'è cavata con una frattura alla gamba destra e una prognosi di 30 giorni.L'incidente mortale è avvenuto a Piazza Carlo III. Alla guida di una Smart a 4 posti c'era un 21enne che ora è sotto choc. Gli agenti del sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale(coordinata dal capitano Antonio Muriano) gli hanno ritirato la patente. E' stato poi accompagnato in ospedale per i preliev iematici che riveleranno se aveva bevuto alcol o se era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.I risultati dovrebbero essere pronti nei prossimi giorni. Chiesta l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.Le due ragazzine abitavano a Calata Capodichino, non molto lontano dal luogo dell'incidente, avvenuto intorno all'una. Secondo quanto si è appreso stavano tornando a casa.Gli investigatori della sezione infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli non hanno rilevato segni di frenata. Le due ragazze avevano attraversato una carreggiate e ne stavano attraversando una seconda quando la vettura è sopraggiunta. Secondo quanto si apprende la dinamica dell'accaduto sarebbe abbastanza chiara.La 15enne è stata presa in pieno dalla Smart e sbalzata a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto. Cadendo ha battuto violentemente la testa sullo spartitraffico.