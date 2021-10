Notte di sangue Secondigliano, agguato a 19enne: ucciso con 10 colpi di pistola Il corpo del ragazzo è stato trovato all'esterno di un circolo ricreativo. Una telefonata anonima alla Centrale Operativa della Polizia ha segnalato quanto accaduto. È la seconda vittima in pochi giorni. L'11 novembre è stata organizzata una manifestazione anti camorra a Ponticelli, sempre a Napoli

La scorsa notte è stato ucciso da due sicari arrivati su uno scooter, un giovane 19enne, Luigi Giuseppe Fiorillo, trovato cadavere in via dell'Arco, nel quartiere di Secondigliano.Il corpo di Fiorillo è stato trovato all'esterno di un circolo ricreativo di Via dell'Arco. La Polizia, cui è giunta una segnalazione verso mezzanotte, ha avviato le indagini per fare chiarezza con precisione sulla dinamica di quanto accaduto e sul movente.I due sicari, in sella allo scooter sarebbero arrivati davanti al circolo e fatto fuoco contro il giovane che era in compagnia di alcune persone. Sono stati almeno una decina i colpi di pistola calibro 7,65 esplosi nei suoi confronti, sei quelli che lo avrebbero raggiunto ferendolo a morte.La salma è stata portata all'Istituto di Medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli dove, tramite l'autopsia, si raccoglieranno ulteriori elementi utili alle indagini. Secondo quanto riferito dalla Polizia, Fiorillo avrebbe avuto qualche precedente per droga. Non risulta affiliato ad alcun clan. La zona dove è avvenuto l'agguato è controllata comunque dalla cosca dei Di Lauro. Nessuna pista è esclusa, nemmeno quella di una guerra per il controllo della droga sul territorio.Compito degli investigatori è quello di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Fiorillo: pare che si trovasse in compagnia di alcune persone che sarebbero riuscite ad allontanarsi in tempo. Si parla di due sicari arrivati sul posto a bordo di uno scooter ed entrati in azione per un agguato pensato per uccidere il giovane ragazzo perché il numero dei colpi sparati fa pensare che la missione fosse quella di uccidere.Una telefonata anonima alla Centrale Operativa della Polizia ha segnalato quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e gli uomini della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini oltre ai soccorsi che nulla hanno potuto fare per salvare la vita del giovane.Si tratta della seconda vittima di un agguato in pochi giorni a Napoli. Nella notte tra mercoledì e giovedì era stato ucciso un 23enne anche se in circostanze ancora oscure e diverse da quelle di Fiorillo. Giovane come Fiorillo, Carmine D'Onofrio è sttao ucciso nel quartiere Ponticelli. Aveva 23 anni. Era incensurato e si guadagnava da vivere con lavoretti puliti anche se precari: tra le ipotesi alla base del suo omicidio quella di una vendetta trasversale visto che era il figlio illegittimo di Giuseppe De Luca Bossa, fratello del boss Antonio, ed in guerra con la contrapposta cosca dei De Micco.Secondigliano, dove è avvenuto l'omicidio della scorsa notte, è un quartiere in fermento per i sussulti nel mondo criminale come anche Ponticelli dove per il prossimo 11 novembre è stata organizzata una manifestazione anti camorra.