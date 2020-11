Sanzioni per oltre 250 mila euro Napoli, percepiscono "bonus Covid" senza averne diritto: sanzionati in 700 Tra di loro anche congiunti di esponenti della criminalità organizzata

Oltre 700 persone che avevano ottenuto indebitamente il "Bonus spesa Covid- 19", per aver dichiarato, diversamente dal vero, di trovarsi in condizioni di difficoltà economica o di indigenza tali da non poter comprare generi alimentari e di prima necessità, sono state scoperte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei controlli sui percettori del beneficio. Tra di loro anche congiunti di esponenti della criminalità organizzata.Uno o più componenti dei nuclei familiari monitorati, che ricevevano lo stipendio o una pensione, anche per cospicui importi, percepivano il Reddito di Cittadinanza, indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali agevolate oppure avevano alterato il proprio stato di famiglia indicando persone non residenti per incrementare la somma da percepire.Diverse le situazioni di rilievo: si va dai coniugi che hanno richiesto entrambi il bonus ma per lo stesso nucleo familiare, a persone che già percepivano l'assegno di mantenimento per separazione, a titolari di Partita Iva e persino a congiunti di esponenti della criminalità organizzata. Nella maggior parte dei casi è emerso che i nuclei familiari monitorati hanno indicato un ISEE con un valore inferiore a quello previsto. Emblematico, al riguardo, il caso di una signora napoletana che ha presentato un'attestazione ISEE pari a 4.895 euro, ma che in realtà, come appurato, era di oltre 67.000 euro. La stessa, inoltre, deteneva risparmi sui propri conti correnti per 325.000 euro.Nel complesso sono state irrogate sanzioni amministrative, per indebita percezione di erogazioni pubbliche, per oltre 250.000 euro e sono stati segnalati i trasgressori agli Enti Comunali, al fine di avviare il recupero delle somme indebitamente percepite.