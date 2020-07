Mercati Nasdaq ancora in rialzo, oro da record

di Michela Coricelli Le tensioni tra Usa e Cina e le preoccupazioni per l'aumento di casi di Coronavirus in alcuni Paesi hanno appesantito per oltre metà seduta le borse europee. Milano cede oltre mezzo punto, deboli anche tutti gli altri listini. Al di sotto della parità anche Francoforte, che questa mattina era in territorio positivo.Eppure Wall Street non sembra spaventata da questi fattori. La borsa di New York parte leggermente contrastata con il Dow Jones piatto e il Nasdaq che corre subito a +0,70%. Sono i titoli tecnologici la benzina che spinge i mercati americani.L'incertezza però si fa sentire anche sulle quotazioni del bene rifugio tradizionale, l'oro, che raggiunge un nuovo massimo storico a 1.944 dollari l'oncia (+2%), per poi ritracciare a 1.935. Debole il dollaro, con la moneta unica che si scambia a 1,1740 contro il biglietto verde.