Ministro della Difesa Guerini all’Altare della Patria Nassiriya. Mattarella, vincolo morale impegno per pace e solidarietà Una giornata carica di ricordi e di commozione. Oggi si ricordano i caduti militari e civili ed è il 17esimo anniversario dell’attentano a Nassiriya

"Nella odierna "Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali" il pensiero e la gratitudine del Paese sono rivolti al sacrificio degli uomini e delle donne che, consci dei rischi ai quali andavano incontro, con coraggio e silenziosa abnegazione hanno sacrificato la propria vita per la difesa della pace e per l'affermazione dei diritti umani". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini anche in ricordo della strage di Nassiriya di 17 anni fa."Il nostro Paese è parte integrante e promotore della Comunità internazionale – scrive il Capo dello Stato- che si impegna costantemente per la pacificazione e la stabilizzazione di aree geografiche travagliate da conflitti e per contrastare ogni forma di terrorismo, consapevoli che il bene prezioso della libertà va conquistato giorno dopo giorno, tutti insieme, perché non può realizzarsi senza una piena condivisione tra i popoli", scrive il Capo dello Stato. "I militari e i civili che operano con ammirevole spirito di servizio nelle missioni di pace e umanitarie, rese ulteriormente difficili dalla grave pandemia che affligge oggi la società globale, sono la prova tangibile del senso di responsabilità e di dedizione al bene comune”, dice ancora il Presidente della repubblica. “Questo prezioso momento di ricordo – sottolinea con forza Mattarella- sia fonte di riflessione e di rinnovato impegno di solidarietà, nella corrispondenza al vincolo morale rappresentato da quanti sono caduti”. Il Presidente si rivolge ai familiari, dei caduti “che portano su sé stessi l'angoscia e la tristezza della perdita dei loro cari, va la riconoscenza della Repubblica e la mia commossa ed affettuosa vicinanza".La mattina è iniziata con il ministro della Difesa Guerini che ha deposto all’Altare della Patria una corona d’alloro mentre suonavano le note del il Silenzio. "In questa solenne ricorrenza desidero rivolgere il mio primo, commosso pensiero a tutti i militari che hanno sacrificato la loro vita o sono rimasti feriti nei diversi teatri in cui l'Italia è chiamata ad operare per contribuire alla stabilità e alla sicurezza internazionale". Lo scrive il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel messaggio per la "Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace", istituita con la legge 12 novembre 2009 in concomitanza dell'anniversario dell'attentato di Nassiriya, in cui persero la vita 19 connazionali, 17 militari e due civili. "Con gli stessi sentimenti - prosegue Guerini - rinnovo la mia vicinanza e quella della Difesa alle famiglie dei nostri caduti che, con assoluta dignità e orgoglio, portano scolpito nel cuore il ricordo, l'esempio, il prezioso lascito dei loro cari. Insieme ai caduti militari voglio ricordare anche i numerosi caduti civili che hanno contribuito alla costruzione della pace, sostenendo gli sforzi delle nostre missioni in qualità e nel ruolo di operatori di organizzazioni internazionali, volontari e rappresentanti del mondo dell'informazione".