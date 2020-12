Evento in streaming Nastri d'Argento, grandi serie internazionali a Luca Zingaretti, Marco D’Amore e Saverio Costanzo

Luca Zingaretti (Ansa / Rai)

d’onore per tre titoli iconici dellache inaugurano tra Roma e Napoli, un, dedicato alle grandi produzioni italiane che viaggiano nel mondo conquistando sempre di più, con il pubblico, nuovi mercati anche internazionali.Venerdì in diretta un primo approfondimento in streaming sulla serialità con produttori, broadcaster, autori e talent di un mondo imprenditoriale e creativo che ha cambiato il pubblico e lo storytelling, l’industria e il mercato e che in questo momento domina i set più attivi e importanti, proprio a Napoli dov’è appena ripresa la lavorazione de L’amica geniale, arrivata alla terza stagione, e dov’è tornata sul set, per la quinta volta, anche la serie Gomorra.Dalla Campania la Presidente della Film Commissioncommenta: “La scelta di Napoli come sede di questo evento speciale premia la puntuale accoglienza che la Campania ha riservato a titoli di successo e l'impegno con cui la Film Commission Regione Campania ha contribuito ad attrarre, grandi progetti seriali. Nei 15 anni dalla nascita della Film Commission c'è stata una crescita esponenziale delle produzioni sul territorio. Fra le altre, aspettiamo per esempio di vedere la serie su Maradona, con gli episodi 'napoletani' diretti da Edoardo de Angelis."Da Napoli anche i numeri del successo: dal 2005 a oggi sono 1000 i progetti attratti e sostenuti in Campania, di cui 250 tra film e fiction. Oltre 50 i titoli per la tv, comprese le 5 stagioni di Gomorra, 2 stagioni (ad oggi) de L’amica geniale (e la terza è in lavorazione) 3 stagioni de I Bastardi di Pizzofalcone. Oltre al cast di attori, le produzioni coinvolgono personale per una percentuale che oscilla fra il 40% e il 60% di tecnici e maestranze del territorio, anche nella produzione e nella scenografia.Entusiasti del progetto Nastri per le grande serialità internazionale anche produttori e broadcaster: daneo direttore di Rai Fiction alla sua prima uscita ufficiale “la certezza di una linea produttiva e editoriale che terrà conto dei valori culturali del Paese di cui la Rai è stata sempre leader, tra cinema archivi e produzione letteraria: "La serialità è il linguaggio contemporaneo, una palestra del nuovo, di sperimentazione e contaminazione" ha detto, confermando l’avvio di nuovi progetti sempre più aperti anche al sostegno della comunicazione. “Non a caso le serie che premiate nascono dal lavoro di tre scrittori: Ferrante, Camilleri e Saviano. Il cinema aiuta la fiction a diventare arte.”Per: "I Nastri si aprono a un presente che guarda al futuro rinnovandosi verso un anniversario, il 75.mo, che li fa ringiovanire al passo con i cambiamenti. Stiamo andando avanti con un enorme progetto tutto ambientato a Napoli, basato su un classico della letteratura italiana ma ambientato nel presente. Sarà della scala di Gomorra ma di tutt'altro genere, sul set a fine 2021." E intanto “le cinque stagioni di Gomorra sono finalmente, con L’Immortale, in onda sui canali della Hbo”. Gomorra dunque alla conquista del pubblico americano, ma del resto, dice Tozzi, “La serialità è il romanzo del terzo millennio e noi italiani, ne siamo fra i protagonisti".“Grazie ai Nastri d'Argento, che danno un segno di vitalità nell'aver colto questo processo mondiale” anche da parte di, Sky, che dice: “è arrivato il momento per dire che i modelli di narrazione seriale non sono diversi da quella cinematografica. Se il cinema si muove su una linea autoriale, la serialità viaggia come sistema.”Vincono. L'attore di Gomorra: "Vi ringrazio dal set di Gomorra 5 per testimoniare come donne e uomini continuino a lavorare, anche in questo periodo difficile, perché sentono necessario quello che facciamo. Grazie anche a Napoli fucina di talenti, fonte inesauribile di ricchezza e bellezza". E Luca Zingaretti: "Montalbano è stata un'avventura fantastica, una cavalcata meravigliosa. Mi porterò dentro per sempre le ore di chiacchierate con Andrea Camilleri, i mesi passati sul set a lavorare su Salvo e Alberto Sironi che per me è stato una figura paterna"Con lo sceneggiatore(fra gli altri, In treatment, 1992, 1993, 1994) un segno di apprezzamento dal fronte degli sceneggiatori: "I Nastri d’Argento per le Serie tv sono una grande passo nella direzione giusta, dobbiamo creare un collettivo virtuoso e cercare l'eccellenza. I premi importanti sono conferma del nostro impegno e della qualità del nostro lavoro"AnchePresidente dell’APA Associazione Produttori Audiovisivi ha accolto con particolare entusiasmo la novità dei Nastri: "Una volta il cinema era considerato la Serie A e la tv la Serie B. Oggi entrambi sono in Champions. Il fatto ci siano i Nastri d'argento anche per la serialità fa si che tutti giochino nella stessa squadra"E un affettuoso saluto da Napoli anche dale ex piccole Lila e Lenù de L’amica geniale che saranno premiate come esordienti."Pensando a L'amica geniale vengono in mente due parole, magia, quella creata sul set con grandi emozioni, e gioco, perché Saverio Costanzo e tutta la troupe ci hanno fatto sempre anche molto divertire. Oggi penso di voler studiare e ringrazio Elena Ferrante perché L’amica geniale è stata un’opportunità di crescita”Con lei anche Elisa Del Genio, la bionda Lenù meno timida di quanto non fosse cinque anni fa e impegnata già nello studio per migliorare la dizione e puntare ad una crescita che deve molto alla lezione di uan serie che le resta nel cuore come il suo personaggio, Un percorso di formazione che dichiara anche Saverio Costanzo (premiato per la scrittura seriale e la regia de L'amica geniale): "Sì, un percorso di formazione anche per me come per Lenù e Lila. In questi cinque anni, mi sento di essere diventato da giovane regista un regista 'uomo'. Ho avuto la fortuna di lavorare su una partitura eccezionale".Ed è cresciuto anche l’impegno consapevole dei produttori diceche “con L’amica geniale abbiamo alzato ancora di più l'asticella della serialità italiana". Einsiste sull’importanza delle collaborazioni produttive con Cattleya per Gomorra, con Lorenzo Mieli per L’amica geniale: “E pensare che Laura Paolucci, che aveva scoperto i primi libri, ha faticato a farmi leggere Elena Ferrante.”Il produttore, oltre vent’anni di successo con i numeri clamorosi del Commissario Montalbano - 36 film e 228 messe in onda senza contare le repliche - ricorda Camilleri e non sembra voler abbandonare per sempre il suo mondo, peraltro già affidato anche agli anni acerbi del Giovane Montalbano Michele Riondino, "Cercheremo con quello che verrà di sfidare l'eternità di questo personaggio. Dietro queste grandi serie campane e siciliane c'è un grande teatro, che permette anche una grande televisione"Ilaveva annunciato i Nastri d’Argento per le grandi serie, non a caso in collaborazione con la, nella scorsa primavera ma la manifestazione, fissata per metà marzo, era stata poi rinviata, come molte iniziative, a causa del lockdown. Accanto ai lungometraggi, ai documentari e ai corti, Premi ogni anno, in una specifica sessione, anche per la serialità: “Partiamo oggi con dei premi d'onore ma avremo presto anche le’cinquine’ sulle quali volatare i migliori” dice Laura Delli Colli per il Sngci.E i Nastri aspettando i giorni della premiazione a Napoli ringraziano, per la disponibilità, la Film Commission Regione Campania che ha accettato di condividere questa svolta per le eccellenze della nostra serialità. (fonte: ufficio stampa)