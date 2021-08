Afghanistan Nata in volo si chiama Reach, nome in codice aereo La piccola afgana è nata in aereo dal Qatar a base Ramstein

La neonata afgana, venuta alla luce a bordo di un aereo americano che lo trasportava dal Qatar alla base di Ramstein, in Germania, è stata chiamata Reach, nome in codice dell'aereo su cui viaggiava.Lo ha reso noto il numero uno del Comando per l'Europa delle forze Usa il generale Tod Wolters.La bambina si chiama quindi come il C-17 che l'ha trasferita, nome in codice Reach 828, e "come potete immaginare, essendo io stesso un pilota dell'aeronautica americana, il mio sogno è vedere questa bambina di nome Reach crescere come cittadina americana e pilotare aerei da combattimento nella nostra aeronautica", ha detto il generale.Altri due bambini sono nati appena dopo l'atterraggio di voli di evacuazione.