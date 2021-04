Terapia vitaminica Navalny trasferito nel reparto ospedaliero carcere IK-3: le sue condizioni sarebbero "soddisfacenti"

Alexey Navalny sarà trasferito nel reparto ospedaliero della colonia penale IK-3 del Servizio Penitenziario Federale russo (FSIN) nella regione di Vladimir, specializzato nell'osservazione medica dei detenuti. Lo fa sapere il servizio stampa del FSIN, come riporta l'Ansa. Secondo il servizio penitenziario le condizioni di Navalny sono "soddisfacenti".La struttura viene definita come "l'ospedale regionale per i detenuti". Secondo il FSIN, Navalny "viene visitato ogni giorno da un medico generico" e "con il consenso del paziente, gli è stata prescritta una terapia vitaminica".Il dissidente russo è in sciopero della fame dal 31 marzo e in condizioni sanitarie molto critiche.Aleksei Navalny "non è stato trasferito in un ospedale ma in un altro carcere, la colonia penale IK-3, dove vengono curati i malati di tubercolosi". Così su Twitter lo staff di Anastasia Vasilyeva, medico personale dell'oppositore russo. "Non si tratta affatto di un ospedale", sottolinea il tweet dopo l'annuncio del trasferimento di Navalny nel reparto ospedaliero di un'altra struttura, "lì non potranno fare una diagnosi e stabilire una cura per i suoi problemi". "Chiediamo con forza che diano accesso a noi, suoi medici curanti", aggiunge il tweet.