Blitz del Ros e Guardia di Finanza 'Ndrangheta, 4 arresti per omicidio e 27 perquisizioni in tutta Italia Gli arrestati avevano pistole e bombe a mano. Le indagini partirono dopo un sequestro di 42 tonnellate di tabacco

Avrebbero progettato l’omicidio per agevolare una famiglia 'ndrangheta. Forse anche per risolvere una “faida”. Un progetto per il quale avevano pistole e bombe a mano.L’operazione dei Carabinieri del Ros, ha coinvolto i comandi provinciali di Ancona, Reggio Calabria, Catanzaro, Brescia, Napoli, Torino e Pesaro. Nell’operazione chiamata “tabacco” ha partecipato la Guardia di Finanza.Due provvedimenti di fermi sono emessi stati emessi DDA di Ancona e di Reggio Calabria. 4 sono indiziati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, omicidio e detenzione illegale di armi, reati questi ultimi aggravati dall'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta. 27 le perquisizioni in tutta ItaliaL’inchiesta è stata avviata nel maggio del 2020, quando il Gruppo Guardia di Finanza di Brescia e dalla Compagnia carabinieri di Verolanuova avevano trovato e sequestrato 42 tonnellate di tabacco, di provenienza estera, del valore di circa 8 milioni di euro, di macchinari per la lavorazione del tabacco e il confezionamento di pacchetti di sigarette. Le indagini dal Gico della Guardia di Finanza di Brescia e dal Nucleo investigativo Carabinieri Brescia, portarono ad un arresto per usura, il 30 luglio 2020. Dal tabacco il 4 agosto 2020 venne trovata a una bomba a mano di fabbricazione jugoslava, una pistola Glock cal. 9x21, probabilmente rubata, una pistola cal. 22LR clandestina, senza matricola; pochi giorni dopo, il 21 agosto è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Brescia, nei confronti di due persone responsabili di acquisto, trasporto e detenzione di 57 tonnellate di tabacco lavorato estero di contrabbando, della produzione di sigarette e della contraffazione di marchi, di evasione fiscale per circa 600mila euro, di detenzione e porto di armi clandestine e da guerra. 4 giorni dopo in Slovenia, c’è l’emissione di un mandato di arresto europeo, nei confronti di una terza persona ritenuta responsabile, in concorso, dei medesimi reati; infine il 12 settembre 2020 è stata rinvenuta una bomba a mano.Indagini complesse anche perché, spiegano gli investigatori, "rivolte ad ambienti di criminalità organizzata impermeabili alle investigazioni", ha consentito di raccogliere univoci e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dei destinatari del fermo in relazione al reato di "detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni e da guerra, finalizzato alla realizzazione di un omicidio rispetto al quale i fermati, a vario titolo, erano mandanti ed esecutori materiali"; è stato anche accertato il contesto associativo nel quale è maturato il progetto dell’omicidio, programmato da una famiglia ‘ndranghetistica con base nella provincia di Reggio Calabria, contro un pregiudicato, di origine calabrese, residente nel Nord Italia, in passato legato a quella stessa compagine criminale. Gli investigatori hanno sottolineato "l’elevata caratura criminale di alcuni dei soggetti coinvolti, pienamente e da tempo inseriti nel contesto economico di Brescia, i quali, mantenendo uno stretto legame con il contesto associativo di origine, partendo da questa provincia, hanno pianificato un attentato derivante da antiche faide".