Processo a Reggio Calabria 'Ndrangheta, chieste pesanti condanne per gli ex parlamentari Romeo e Caridi Il pm ha chiesto inoltre la condanna a 20 anni per l'ex sottosegretario alla Regione Calabria, Alberto Sarra

Richieste di condanna pesanti nel processo di 'ndrangeta in corso a Reggio Calabria: 28 anni di carcere per Paolo Romeo e 20 per Antonio Caridi. Le ha avanzate il procuratore Giovanni Bombardieri al termine della requisitoria nel processo Gotha contro la componente riservata che governerebbe la 'ndrangheta e sarebbe capace di dettare gli indirizzi politici degli enti pubblici.Bombardieri, oltre alla condanna dei due ex parlamentari, ha chiesto anche quella, a 20 anni, per l'ex sottosegretario alla Regione Calabria Alberto Sarra.Nel corso della requisitoria, iniziata nelle settimane scorse, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e altri pm della Dda hanno ricostruito l'impianto accusatorio."Un progetto eversivo, che destabilizza l'ordinario operare delle istituzioni democratiche all'interno di un sistema che non può che essere un sistema tipicamente mafioso. Quella è 'ndrangheta". A dirlo è il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, nella requisitoria al processo Gotha. La Procura ha ricostruito "il compito della direzione strategica che fissa linee di politica criminale". "Tutto quello di cui parliamo in questo processo - ha detto Lombardo - è 'ndrangheta. Non ci sono dinamiche politiche che non siano 'ndrangheta. Abbiamo perso tutti in questa terra".In sostanza, quello che è emerso dal processo è "un sistema di potere mafioso che richiede la continua interlocuzione con tutti i protagonisti politici che hanno capacità di generare flussi di spesa. La 'ndrangheta evoluta genera un sistema di potere che non porta all'arricchimento immediato. Qui ci sono una serie di protagonisti, di uomini chiave, che in tasca non hanno niente perché sanno perfettamente che la traccia diretta di un qualcosa diventa pericolosa nel momento in cui hanno un ruolo riservato.È una 'ndrangheta - aggiunge il pm - che deve gestire non il vantaggio immediato ma un vantaggio differito mascherandolo da tutela dell'interesse comune. È il sistema criminale che questo processo deve cancellare. Le condanne che noi oggi andremo a invocare riassumono quello che siamo riusciti a ricostruire".