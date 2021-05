Arrestato a Barcellona l’11 marzo scorso 'Ndrangheta, è in Italia il super latitante Giuseppe Romeo Tra le condanne quella di 20 anni per narcotraffico internazionale e riciclaggio

Un nome, tanti soprannomi: "u pacciu", "maluferru" o "u nanu", figlio di Antonio detto "centocapelli. Giuseppe Romeo, classe 1986 il latitante di 'ndrangheta, è tornato in Italia dalla Spagna allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.Romeo è stato arrestato a Barcellona l'11 marzo scorso, sulla base di un mandato di arresto europeo, il pericoloso criminale di San Luca, vicino Reggio Calabria aveva un ruolo importante quello di organizzatore e finanziatore dei traffici di cocaina in Europa. Si era stabilito in Germania, faceva spola fra la Calabria, la Lombardia e l'Europa nord-occidentale per stringere accordi con i fornitori e con alcuni intermediari in Belgio, Olanda e Germania.Su di lui erano state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere, Romeo è destinatario di un decreto di sequestro preventivo nell'ambito dell'inchiesta "European 'Ndrangheta Connection" e il 3 novembre 2020 è stato condannato dal Gup di Reggio Calabria a 20 anni di reclusione per la partecipazione, con ruolo di rilievo, ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale, detenzione di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori ed auto-riciclaggio. E' stato condannato in primo grado anche per aver intestato a prestanome le proprie quote del bar – gelateria "Cafè La Piazza" di Bruggen in Germania - sequestrato nel corso della stessa operazione "European 'Ndrangheta Connection", ad altri soggetti imputati nella stessa inchiesta, nonché per auto-riciclaggio e reimpiego degli “incassi”illeciti. Il rientro in Italia di Romeo è frutto di un'intensa collaborazione tra le forze di polizia italiane e spagnole, favorita dall'attività di cooperazione internazionale del Progetto “I Can”. Una collaborazione importante che ha permesso di individuare Romeo in Spagna dopo che era riuscito dileguarsi durante l' operazione internazionale "European 'Ndrangheta Connection" il 5 dicembre 2018.