Coinvolta la cosca Molè 'Ndrangheta, operazione contro cosca Molè: oltre cento arresti L’operazione nasce dall’indagine di tre procure Milano, Firenze e Reggio Calabria Sequestrata una tonnellata di cocaina

Sono oltre cento le misure cautelari eseguite dalla Polizia, in diverse regioni italiane contro presunti appartenenti alla cosca Molè, una delle storiche famiglie di 'Ndrangheta.L’inchiesta è stata seguita da tre procure distrettuali antimafia, quelle di Milano, Firenze e Reggio Calabria.Sotto i riflettori gruppi legati alla cosca della Piana di Gioia Tauro, e le ramificazioni in Lombardia,Toscana e all’estero. Gruppi che, secondo le indagini, avrebbero messo in evidenza la loro “autonomia” ma anche una stretta sinergia con i Mulè. Sequestrata una tonnellata di cocaina proveniente dal Sud America.I reati a vario titolo vanno dall’associazione mafiosa, alla detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, al traffico traffico di droga, fino all’usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione. Impegnate le squadre mobili di Reggio Calabria, Milano, Firenze e Livorno, coordinate dal Servizio centrale operativo della Polizia. Al filone milanese dell'inchiesta ha lavorato anche il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Como.