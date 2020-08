Negative tutte le borse europee. Fed preoccupata sulla ripresa

di Fabrizio Patti Avvio negativo per i mercati europei, dopo il segno più di ieri. Per il Ftse Mib di Milano -1,14%, con un bilancio da inizio settimana che torna negativo di un punto percentuale. Negativi tutti i 40 titoli del Ftse Mib, tranne Diasorin (+1%).Piazza Affari è in linea con il resto d'Europa: -1,32% per l'indice Eurostoxx 50, il paniere dei principali titoli dell'Eurozona.La giornata è stata negativa anche in Asia. -3,66% per l'indice di borsa di Seul, in Corea del Sud. E' una discesa dovuta all'aumento dei casi di Covid-19, soprattutto nell'area di Seul, dove le autorità hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti.Giù anche Shanghai e Hong Kong, dopo che la banca centrale cinese ha deciso di non abbassare i tassi di riferimento dei mutui per i soggetti dal profilo più solido, ritenendo che non fosse necessario quindi dare nuovi stimoli all'economia.Il verso dei mercati è iniziato a cambiare in negativo ieri sera, dopo che la Fed, la banca centrale statunitense, ha pubblicato i verbali della riunione di fine luglio. Ne sono emerse la preoccupazione per il recupero dell'economia, sottolineando l'alta incertezza, e la contrarietà di alcuni suoi membri all'acquisto di titoli di Stato. Questo ha contribuito a far scendere gli indici di Wall Street, che comunque venivano dal record storico del giorno prima.Tra i beneficiari della corsa degli ultimi mesi c'è Apple, che ieri ha toccato la capitalizzazione record di 2.000 miliardi di dollari.L'azione delle banche centrali, assieme all'incertezza sulla ripresa dell'economia, ha contribuito a far scendere il rendimento di alcune obbligazioni sicure. Come quelle tedesche: ieri la Germania ha collocato dei titoli di Stato a 30 anni. Nonostante la durata così lunga il rendimento è negativo: -0,05% è la domanda è stata pari a quasi tre volte l'offerta.L'oro riprende quota dopo il calo di ieri. Oggi è scambiato a 1.942 dollari all'oncia (+0,75%).L'euro si mantiene sui livelli di ieri: un euro vale 1,1855 dollari.