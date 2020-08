Germania ​Coronavirus, polizia ferma corteo dei negazionisti a Berlino

La polizia tedesca ha interrotto la manifestazione negazionista del coronavirus a Berlino, che aveva radunato circa 20.000 persone. Lo riferisce la Deutsche Welle.Il corteo era partito dalla Porta di Brandeburgo diretto per il parco Tiergarten, in pieno centro. Con lo slogan "Corona, falso allarme", per protestare contro le restrizioni a causa dei timori di una nuova ondata dell'epidemia in Germania.Dopo alcune ore, le forze di sicurezza sono arrivate sul posto e con gli altoparlanti hanno imposto lo scioglimento del corteo, che non è riuscito così ad attraversare il lungo viale che taglia il parco. La polizia di Berlino ha riferito che avvierà un'azione legale contro gli organizzatori per "mancato rispetto delle norme igieniche".Il raduno era stato registrato solo per 1.000 partecipanti ma, a un certo punto, la polizia ha stimato che fossero presenti 20.000 persone. Quasi tutti senza mascherina.