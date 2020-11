Nei primi nove mesi dell'anno Atlantia perde 718 milioni, ricavi -29% Probabile accordo con il governo su Aspi

Atlantia archivia i conti dei primi nove mesi dell'anno con una perdita di pertinenza del gruppo pari a 718 milioni di euro, rispetto all'utile rilevato nello stesso periodo del 2019 pari a 1,038 miliardi di euro. I ricavi operativi sono pari a 6,223 miliardi di euro, in diminuzione di 2,597 miliardi di euro o del 29% rispetto ai primi nove mesi del 2019. Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 2,768 miliardi di euro, in diminuzione di 2,930 miliardi di euro o del 51% (-45% su base omogenea). Gli investimenti complessivamente pari a 970 milioni di euro, sono in diminuzione di 250 milioni di euro (- 20%) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Probabile accordo con il governo su Aspi

Atlantia ritiene "ragionevolmente probabile la conclusione di un accordo con il Governo italiano" sul riassetto di Aspi, si legge nella nota sui conti dei primi nove mesi dell'anno e in particolare nella parte relativa ai presupposti per la redazione della relazione finanziaria.

Nello specifico, la holding sottolinea che "nella predisposizione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2020 è stato confermato il presupposto della continuità aziendale, come richiesto dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, sulla base delle motivazioni già commentate nella Relazione finanziaria semestrale 2020 e anche in base alle evoluzioni delle interlocuzioni con il Governo finalizzate al raggiungimento dell’Accordo Transattivo di Autostrade per l’Italia per la conclusione del procedimento di contestazione di presunto grave inadempimento".

Il consiglio di amministrazione, pur permanendo i fattori di rischio e incertezza già illustrati nella semestrale, sottolinea di aver predisposto ritenendo "ragionevolmente non probabile il rischio di esercizio della revoca della concessione di Autostrade per l’Italia e ragionevolmente probabile la conclusione di un accordo con il Governo italiano".Atlantia ritiene inoltre "ragionevolmente non probabile il manifestarsi dei rischi di liquidità e finanziari di Autostrade per l’Italia e di Atlantia per i 12 mesi successivi dall’approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2020, pur in presenza di un peggioramento delle stime sul traffico relative al riacutizzarsi della pandemia da Covid-19, tenuto conto altresì dell’accordo raggiunto da Atlantia con Partners Group per la cessione del 49% della controllata Telepass (1.056 milioni di euro), nonché del pagamento del saldo dividendi 2019 da parte di Abertis HoldCo a beneficio di Atlantia (216 milioni di euro)".