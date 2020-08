Stati Uniti Nel nome di Jacob Blake si ferma lo sport USA: dopo NBA stop anche in baseball e calcio Anche a tennista Naomi Osaka non gioca la semifinale in programma oggi. Biden: "Non è il momento del silenzio"

Si estende la rivolta nello sport Usa, dopo che il basket professionistico maschile e femminile, trainato dalla storica decisione dei Bucks, ha rinviato le partite di mercoledì per protestare contro il ferimento dell'afromericano Jacob Blake da parte della polizia a Kenosha,in Wisconsin. Nello stesso giorno sono state posticipate anche tre partite della Major League Baseball e cinque sfide della Major League Soccer, dopo il rifiuto dei giocatori di scendere in campo.Una tendenza che contagia anche gli atleti di sport individuali come il tennis. La campionessa giapponese Naomi Osaka ha annunciato che non intende disputare la semifinale dei Western & Southern Open Usa. "Prima di essere una atleta, sono una donna nera", ha twittato. L'associazione tennis Usa ha concordato di fermare tutti gli incontri di oggi."Questo non e' il momento di restare in silenzio": con queste parole il candidato dem alla casa Bianca, Joe Biden, ha lodato su Twitter i giocatori dei Milwaukee Bucks che si sono rifiutati di giocare per protesta contro i fatti di Kenosha, la citta' del Wisconsin in rivolta contro la violenza razzista della polizia. "Questo momento richiede una leadership morale e questi giocatori hanno dato la loro risposta alzandosi in piedi, facendo sentire la propria voce e usando il loro ruolo a fin di bene", ha spiegato.Anche Barack Obama sostiene la protesta dei giocatori e della giocatrici del basket professionistico. "Lodo i giocatori dei Bucks per prendere posizione per ciò in cui credono, coach come Doc Rivers (allenatore dei Clippers, ndr),la Nba e la Wnba per dare un esempio. Ci vorranno tutte le nostre istituzioni per lottare per i nostri valori", ha twittato.