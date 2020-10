Nessun rimbalzo, borse incerte

di Sabrina Manfroi Borse incerte in Europa, dove prevale la volatilità. Dopo un avvio in lieve rialzo gli indici hanno già fatto retromarcia, registrando ribassi di circa lo 0,3%. Deboli anche le piazze asiatiche dopo lo scivolone di Wall Street. Spread stabile, a 131 punti base, il rendimento decennale e' allo 0,73%. Tra i titoli in evidenza, lieve rialzo per il comparto bancario, male Pirelli -2,4%.