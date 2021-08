Mercati Nessun rimbalzo per le borse. Mancano i chip, settore auto ancora in calo

Condividi

di Fabrizio Patti Sulle borse continuano i ribassi, seppure in modo più lieve rispetto a ieri. Il Ftse Mib di Milano ieri scende dello 0,47%, il bilancio settimanale è negativo fin qui di oltre il 3 per cento.Sui mercati ieri ha pesato la volontà della maggioranza dei consiglieri della banca centrale statunitense di ridurre gli stimoli all'economia americana già nel 2021. In serata, tuttavia, i principali indici di Wall Street avevano recuperato.Nel resto d'Europa oggi segno meno per tutti i listini, il peggiore è il Dax di Francoforte, -0,68%, a causa del maggiore peso del settore auto.La carenza di microchip ieri ha portato Toyota ad annunciare una riduzione della produzione globale di veicoli del 40% a settembre. Molto netti anche oggi i cali nel comparto alla borsa di Tokyo: Toyota e Honda -4%, Nissan -7,25%.Ieri per lo stesso motivo Stellantis in Europa aveva annunciato una riduzione della produzione in Francia ed era scesa del 3 e mezzo per cento, oggi segna -0,93%.In Asia nella notte gli indici sono stati negativi sia a Tokyo (-0,98%), sia a Hong Kong, -2%. Calo di un punto percentuale per Shanghai e Seul.Sotto osservazione anche il settore del lusso: ieri i titoli principali del comparto in Europa sono scesi tra il 6 e il 9 per cento dopo le parole del presidente cinese Xi Jinping sulla necessità di tasse di più i cittadini abbienti.Oggi in Italia -1,28% per Moncler, -1,22% per Tod's, -0,77% per Brunello Cucinelli e -1,5% per Salvatore Ferragamo. In Francia oggi scendono di poco meno di mezzo punto percentuale Lvmh e Kering, ieri tra i più colpiti.