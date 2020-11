#RaiUsa2020 Il New Jersey legalizza l'uso ricreativo della marijuana Approvato il referendum che legalizza la cannabis per chi ha più di 21 anni

Via libera in New Jersey alla marijuana per uso ricreativo. Gli elettori, secondo le proiezioni, hanno approvato il referendum che legalizza la cannabis per chi ha più di 21 anni.Il New Jersey è uno degli Stati americani chiamati a esprimersi sulla legalizzazione della marijuana nel corso dell'Election Day per scegliere il presidente tra l'uscente repubblicano Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden. Nello Stato è già permesso l'uso terapeutico della cannabis.