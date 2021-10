Lo riportano alcuni media Usa New York, l'ex governatore Cuomo rischia fino a un anno di carcere Rischia fino a un anno di carcere e fino a tre anni di libertà vigilata se verrà condannato per crimini sessuali

Andrew Cuomo

L'ex governatore di New York Andrew Cuomo rischia fino a un anno di carcere e fino a tre anni di libertà vigilata se verrà condannato per crimini sessuali. Lo riportano alcuni media Usa, tra cui il New York Times. Il tribunale della città di Albany ha emesso una convocazione per Cuomo il pomeriggio del 17 novembre. Il suo avvocato Rita Glavin ha affermato che "il governatore Cuomo non ha mai aggredito nessuno e le motivazioni dello sceriffo Craig Apple", il cui investigatore ha firmato la denuncia penale, "sono palesemente improprie.Nella copia della denuncia ottenuta dai media il nome della presunta vittima è stato oscurato, ma lo sceriffo della contea di Albany Apple ha precedentemente affermato che stava indagando su una denuncia presentata ad agosto da una donna dello staff di Cuomo identificata nel rapporto di James come Assistente Esecutivo #1. In seguito una donna di nome Brittany Commisso si è fatta avanti dicendo di essere l'ex assistente aggredita da Cuomo. Nelle carte si afferma che Cuomo, 63 anni, intenzionalmente" e per nessun motivo legittimo ha forzatamente messo la mano sotto la camicetta della vittima... e su una parte intima del suo corpo, in particolare il seno sinistro".