New York attende l'uragano Henry, oggi colpirà Long Island Allerta negli stati del New England, in Tennessee otto morti e trenta dispersi per pioggia e vento

La costa nordest degli Stati Uniti è in stato di emergenza per il passaggio dell'uragano 'Henri', che porta pioggia e venti che arrivano a 100 chilometri orari. "Sarà un evento di circa 26 ore" ha detto il governatore di New York Andrew Cuomo annunciando lo stato di emergenza e il dispiegamento di 500 soldati della Guardia Nazionale per far fronte al suo passaggio.La tempesta dovrebbe colpire Long Island intorno a mezzogiorno (le 20 in Italia). Sono attese interruzioni di corrente e "significative inondazioni" in alcuni sobborghi della Grande Mela. Henri dovrebbe portare da tre a sei pollici di pioggia (da 7,5 a 15centimetri) in tutta la regione, con totali massimi vicino a 10 pollici.Se Henri mantiene la sua rotta attuale e mantiene la forza, sarebbe il primo uragano a colpire direttamente il New England in 30 anni. L'ultimo fu l'uragano Bob, che nel 1991 uccise almeno 17 persone. Migliaia di persone sono già state evacuate in Connecticut, nel Rhode Island e in alcune zone del New Jersey.Per le alluvioni provocate dalle forti piogge e dai venti che hanno distrutto centinaia di case, nello stato del Tennessee sono morte almeno otto persone, 30 i dispersi. L'area più colpita è a meno di 100 chilometri a ovest di Nashville.