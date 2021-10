Dopo minacce a sindaco su Telegram No Green pass, innalzata vigilanza attiva per Sala La decisione durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Anci Lombardia: "Minacce gravissime. Massima vigilanza"

Passaggi di pattuglie davanti alla sua abitazione ed attenzionamento degli eventi a cui parteciperà il primo cittadino di Milano: Il comitato per l'ordine e la sicurezza questa mattina ha deciso l'innalzamento della vigilanza attiva per Giuseppe Sala, vigilanza già attiva ma che ora alza il livello di allerta: dopo le minacce ricevute su una chat Telegram ad opera di no green pass verso il sindacoE la solidarietà a Sala è subito arrivata anche dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani della regione: "minacce gravissime: ora massima vigilanza delle forze dell'ordine", così il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, che ha espresso al sindaco "la vicinanza e la più forte solidarietà di Anci, dei sindaci e degli amministratori dei Comuni lombardi". "Ed è grave" - ha concluso - "che in questa difficile situazione vi siano anche travisamenti, distorsioni e forzature nell'informazione che possono solo alimentare ed esasperare le tensioni". Dall'Anci anche un invito alla "coesione e tenuta civile"Durante il Comitato si è parlato anche delle manifestazioni previste per Sabato, non solo il corteo - ricorrente ogni Sabato - con ritrovo in piazza Fontana dei no green pass, ma anche la manifestazione statica indetta alle 15 in piazza Duomo dal titolo "Nopaura day - Primum non nuocere", dove è previsto l'intervento anche dell'ex portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer.