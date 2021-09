Dopo le minacce a esponenti delle Istituzioni No Vax, la Procura di Torino chiede il sequestro della chat Telegram Si tratta di "Basta dittatura", luogo virtuale dove i No Vax promuovono iniziative di protesta e si scambiano opinioni

La Procura di Torino ha emesso un decreto di sequestro della chat Telegram "Basta dittatura", luogo virtuale dove i No Vax promuovono iniziative di protesta e si scambiano opinioni.La decisione dei magistrati torinesi giunge dopo le minacce a esponenti delle istituzioni e la pubblicazioni di dati riservati.Al momento da Telegram, srl con sede a Dubai, non è giunta alcuna risposta e non è da escludere che la Procura torinese possa avviare una rogatoria internazionale.Intanto i gestori della chat scrivono: "Questo canale è stato creato perché in giro c'erano solo canali fuffa con complottismi patetici che mischiano il buono con il cattivo e così si danneggia tutto il movimento anti truffa Covid e anti-dittatura. Se ci fossero state alternative valide, questo canale non sarebbe neanche stato creato. E staremo a goderci il mare invece di doverlo controllare".