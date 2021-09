Coronavirus

2021/09/15 15:55

Vaccini No Vax, su chat Telegram: "Inondare per bene" la procura di Torino In chat i dati del pm che ha chiesto il sequestro di uno dei canali

No Vax, la Procura di Torino chiede il sequestro della chat Telegram Condividi



Il messaggio è visibile in queste ore in una chat e riporta nome e cognome del pubblico ministero titolare delle indagini, Valentina Sellaroli, del suo indirizzo email e del numero di telefono della sua segreteria, oltre all'indicazione dell'ufficio. "Inondare per bene" la procura di Torino, rea di avere chiesto il sequestro di uno dei canali Telegram utilizzati dai cosiddetti No Vax e No Green Pass.Il messaggio è visibile in queste ore in una chat e riporta nome e cognome del pubblico ministero titolare delle indagini, Valentina Sellaroli, del suo indirizzo email e del numero di telefono della sua segreteria, oltre all'indicazione dell'ufficio.

