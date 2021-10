La guerriglia urbana a Roma ​No Green Pass, Ordine medici: "Indegno di un Paese civile l'assalto all'Umberto I" "Chi non crede ai vaccini ha la libertà di non farlo, ma lasciate stare i medici che hanno già pagato un prezzo molto alto con 364 morti"

L'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Roma

"Sta montando un clima che non può essere accettato in nessuna maniera, un attacco alla democrazia e anche a coloro come i medici che garantiscono il diritto alla salute. Ci sentiamo sotto attacco perché siamo coloro che credono nei vaccini come strumento che nel tempo ha evitato milioni di morti e oggi pensano sia lo strumento per uscire dalla pandemia". Così all'Ansa il presidente Fnomceo, Filippo Anelli, sull'assalto al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I la notte scorsa a Roma da parte di un gruppo di no green pass e no vax . "Chi non crede ai vaccini ha la libertà di non farlo, ma lasciate stare i medici che hanno già pagato un prezzo molto alto con 364 morti". Ora, rigore con la legge sulla sicurezza dei sanitari.

Noi, aggiunge il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che cita l'art.32 della Costituzione, "continuiamo a fare il nostro dovere ogni giorno. Molti di noi sono lì a curare proprio coloro che non credono al vaccino e che sono coloro che più frequentemente si ammalano". Quindi "gratitudine e solidarietà ai colleghi contro questi facinorosi che lo Stato deve fermare. Faremo sempre il nostro dovere fino in fondo, nonostante gli assalti come quello al Pronto soccorso dell'Umberto I a Roma".

"Gli ordini e molti di noi - riferisce Anelli - in questo anno siamo sottoposti a minacce continue, a insulti quotidiani e a mail quasi giornaliere che contestano i nostri atteggiamenti". E sulle accuse di essere i 'paladini' dei vaccini Anelli risponde: "Non può che essere così perché la professione è legata alle evidenze scientifiche e la validità dei vaccini oggi ci consente di riprendere la vita ordinaria". "Siamo disponibili al dialogo e far ragionare chi ha dubbi male minacce non le accettiamo e serve rispetto verso chi fa il proprio dovere", sottolinea Anelli che ora si aspetta "rigore nell'applicazione della legge sulla sicurezza dei sanitari" approvata definitivamente nell'agosto del 2020 e che prevede, tra l'altro, inasprimento delle pene fino a 16 anni di carcere, sanzioni amministrative fino a 5mila euro, la previsione della procedibilità d'ufficio senza la necessità che vi sia querela da parte della persona offesa. "In questo momento bisogna difendere la democrazia. Siamo disponibili a compattare tutte le forze democratiche e tutte le componenti della società civile in modo tale che la risposta sia forte ed unanime".

"Vedere delle persone che aggrediscono gli operatori sanitari non è degno di un Paese civile. Voglio esprimere la solidarietà e la vicinanza dell'Ordine dei medici di Roma ai colleghi e agli infermieri dell'Umberto I. Della violenza sui sanitari si parla da tempo, ma questo fatto è di una gravità estrema". Così Antonio Magi, presidente dell'Ordine medici di Roma, stigmatizza le aggressioni ai sanitari dell'Umberto I per mano di alcuni no-vax, compiute la notte scorsa.

"Chiediamo da tempo che vi siano dei punti presidio della Polizia nei Pronto soccorso, che ora sono abbandonati a loro stessi, mentre una volta erano in tutte le aree di emergenza degli ospedali- segnala Magi- Serve riportare la vigilanza, mettere in sicurezza le persone che lavorano presso l'ospedale e anche coloro che vi accedono. Prenderemo tutte le iniziative del caso per contrastare questo fenomeno- annuncia il presidente dell'Omceo Roma- per dare maggiore sicurezza agli operatori sanitari. È il momento di istituire un tavolo per discutere come farlo al più presto, con le istituzioni nazionali e regionali". "A breve sentirò l'assessore Alessio D'Amato- conclude Magi- per conoscere quali prese di posizione assumerà la Regione Lazio sulle violenze nei confronti degli operatori sanitari".