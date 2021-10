La protesta del 9 ottobre a Roma No Green pass, pm: negli scontri utilizzati bastoni e spranghe

Nel corso degli scontri avvenuti sabato a Roma sono stati utilizzati "bastoni, spranghe di ferro e altri oggetti atti ad offendere". Il particolare emerge dalla richiesta di convalida dell'arresto formulato dalla Procura di Roma nei confronti di sei persone a cui si contestano anche resistenza e minaccia pluriaggravata a pubblico ufficiale in concorso e devastazione. Le fattispecie sono contestate a Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Pamela Testa di Forza Nuova, l'ex Nar Luigi Aronica, Biagio Passaro di IoApro e Salvatore Lubrano. I sei saranno ascoltati domani dal gip nell'ambito dell'interrogatorio di convalida che avverrà da remoto.

I pm di piazzale Clodio nel capo di imputazione, affermano che i sei e altri non ancora identificati in "concorso tra loro" hanno "usato violenza e minaccia nei confronti di agenti di polizia di stato che stavano svolgendo un atto del loro ufficio". In particolare, alle forze dell'ordine che avevano "creato un cordone volto a evitare azioni di violenza e posto anche a tutela del sindacato". I magistrati contestano l'aggravante di avere minacciato e aggredito "gli operanti in numero superiore a 5 persone nel corso delle manifestazione e commettendo il fatto con bastoni, spranghe di ferro e altri oggetti atti a offendere".

Giudice Giorgianni lascia la toga, ma solo dal 2022

Aveva annunciato che si sarebbe dimesso subito dalla magistratura per poter parlare liberamente il consigliere della Corte d'appello di Messina Angelo Giorgianni, salito sul palco dei no vax sabato scorso a Roma. Ma la richiesta di collocamento a riposo che ha presentato al Csm - a quanto riferiscono fonti di Palazzo dei marescialli -decorre da gennaio del 2022.