L'infettivologo ha chiamato la polizia No-vax insegue e minaccia il professor Bassetti, denunciato "Ci state uccidendo coi vaccini, la pagherete"

Matteo Bassetti, l'infettivologo del San Martino, è stato inseguito e minacciato ieri sera da un uomo di 46 anni.L'aggressore, denunciato dalla polizia per minacce gravi, lo ha incontrato per strada e ha iniziato a inseguirlo riprendendolo col telefonino e urlandogli "Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare".Bassetti si è allontanato e ha chiamato la polizia. Gli agenti, insieme alla Digos, hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato. Gli investigatori stanno lavorando anche per l'identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano l'infettivologo sui social e via telefono.