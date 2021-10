Nobel per la Pace 2021 Duterte si congratula con Maria Ressa: "Nessuno mai censurato nelle Filippine" Le Filippine sono classificate tra i paesi più pericolosi del mondo per i reporter

L'amministrazione del presidente Rodrigo Duterte si è congratulata con la giornalista Maria Ressa, vincitrice del premio Nobel per la Pace di quest'anno proprio per le sue lotte per la libertà di espressione nelle Filippine. Così facendo, la leadership filippina ha respinto l'idea che il premio rappresentasse uno schiaffo a Duterte, nonostante Ressa, fondatrice del sito di giornalismo investigativo Rappler, avesse denunciato con i suoi reportage la stretta anti droga del presidente filippino, tanto da essere stata condannata al carcere per diffamazione.Il portavoce del presidente Harry Roque, ha detto che Ressa, su cui pendono altri capi di accusa, verrà giudicata in maniera indipendente e ha sottolineato come nel Paese non venga messa alcuna museruola ai giornalisti. "Non c'è stato alcuno schiaffo perché, tutti lo sanno, nessuno è mai stato censurato nelle Filippine", ha aggiunto Roque, replicando alle domande di un giornalista a una conferenza stampa. "Maria Ressa deve ancora riabilitare il suo nome nei nostri tribunali", ha detto il portavoce. "Lasciamo ai nostri tribunali decidere il suo destino", ha concluso.Il portavoce ha inoltre citato Francisco Sionil Jose, vincitore del premio Artista nazionale filippino, che aveva dichiarato che Ressa non meritasse il premio e che "la stampa filippina è viva e sta bene e non per merito" suo, aggiungendo che non ci sono scrittori nelle carceri del Paese, né vige un regime di censura. Lo scrittore ha aggiunto che, nonostante alcuni giornalisti siano stati effettivamente uccisi dopo attacchi ai politici locali durante l'amministrazione del presidente, "di questi omicidi non si può biasimare Duterte".Gruppi di giornalisti filippini e attivisti per i diritti umani hanno salutato il premio a Maria Ressa, definendolo un "trionfo" in un Paese classificato come uno dei più pericolosi al mondo per i reporter. Maria Ressa, 58 anni, è attualmente in libertà su cauzione in attesa di appello, dopo essere stata condannata a giugno per diffamazione in un caso in cui rischia fino a sei anni di carcere. Altre due accuse di diffamazione informatica sono state archiviate all'inizio di quest'anno. La giornalista, che ha anche la cittadinanza statunitense, ha affermato di sperare che il premio funga da scudo protettivo per lei e altri giornalisti filippini contro attacchi fisici e minacce online.La giornalista ha ricevuto il Nobel per la Pace insieme al collega russo Dmitry Muratov, fondatore di Novaya Gazeta, al quale erano arrivate poche ore dopo la notizia le congratulazioni del Cremlino