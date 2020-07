Sanzione da 400 euro Non usano la mascherina in metropolitana, multati in 13 a Milano Controlli della polizia nel capoluogo lombardo

Non indossavano la mascherina in metropolitana: per questo tredici persone sono state sanzionate a Milano dalla polizia, impegnata ieri sera in una serie di controlli alla stazione di Porta Garibaldi MM2.La contravvenzione è di 400 euro, che scendono a 280 se pagata entro cinque giorni.Nel corso dell'operazione, i poliziotti hanno identificato 186 persone: 4 minori sono stati indagati in stato di libertà per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e perché trovati in possesso di 11 involucri di hashish, 2 di marijuana e di 2 coltelli di grosse dimensioni.