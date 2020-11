Prosegue l'isolamento Notte in ospedale per Bonaccini. È già tornato a casa Il governatore dell’Emilia-Romagna ha svolto accertamenti

È già a casa Stefano Bonaccini dopo aver passato una notte all’ospedale al policlinico di Modena. Ha svolto accertamenti, secondo quanto si apprende, nell'ambito del normale monitoraggio a cui è sottoposto e in un quadro clinico invariato. I parametri riscontrati sono tutti positivi. Bonaccini dunque è ritornato a casa, dove proseguirà l'isolamento domiciliare e il percorso di cura della polmonite bilaterale diagnosticata in una fase ancora iniziale.“Anche dall'ospedale è rimasto costantemente in contatto con noi, figuriamoci se molla la presa, e ringrazia tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che continuano ad arrivare", ha comunicato su Facebook il sottosegretario alla Presidenza della Regione Davide Baruffi.