La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine Novara, morto sindacalista investito da tir durante manifestazione. "Il camion ha forzato il blocco" Era il coordinatore dei Si Cobas Novara Adil, il 37enne italiano di origini marocchine, morto investito da un camion a Biandrate, nel Novarese, durante lo sciopero nazionale in corso alla sede Lidl. Feriti altri 2 manifestanti urtati dal Tir. Draghi: Addolorato per morte Belakhdim, subito luce su accaduto

Condividi

"Il, tra cui Adil", denuncia il Si Cobas, in merito alla morte di Adil, 37enne di origini marocchine, coordinatore del sindacato per Novara, che ha perso la via durante la manifestazione in corso davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate.Il tir in manovra ha investito il sindacalista, urtato altri due manifestanti che feriti sono stati trasportati in ospedale (le loro condizioni non sono gravi), e poi si è allontanato. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, l'uomo è deceduto. L'automezzo è stato fermato poco dopo dai carabinieri in un'area di servizio."Sono molto addolorato per la morte di Adil Belakhdim. È necessario che si faccia subito luce sull’accaduto", è la dichiarazione del. "È gravissimo quello che è accaduto di fronte ai cancelli di un magazzino di Biandrate, vicino Novara. La tragica morte del sindacalista Adil Belakhdim è avvenuta in circostanze che andranno immediatamente chiarite. Nel settore della logistica stiamo assistendo ad una escalation intollerabile di episodi di conflittualità sociale che richiedono risposte urgenti. Alla famiglia del sindacalista la nostra vicinanza", ha commentato il"Così non è possibile andare avanti. È necessario un patto sociale che riconosca la centralità del lavoro contro ogni forma di svalorizzazione e di sfruttamento brutale. Prepariamoci a sostenere le manifestazioni indette dai sindacati per il 26 di giugno",Si trova in caserma, per essere ascoltato dai carabinieri del Comando provinciale di Novara, il camionista che ha investito e ucciso il sindacalista. Al momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti. Cresce, invece, sul luogo dell'incidente la tensione tra i manifestanti. Uno di loro, che si trovava vicino alla vittima quando è stata investita dal camion, si è sentito male e, sotto choc, è stato soccorso dal personale del 118."Abbiamo deciso di proclamare immediatamente uno sciopero della categoria: i lavoratori stanno bloccando tutti gli ingressi e le uscite dello stabilimento di Biandrate", ha dichiarato all'AGI, che fin dai primi momenti successivi al drammatico episodio costato la vita a Adil Belakhdim si è recato a Biandrate. "Quello che è accaduto - aggiunge - è una tragedia inaccettabile. Anche perché entrambi i protagonisti, l'operaio morto e il camionista, sono due vittime. In questo periodo nell'ambito del settore della logistica c'è molta tensione con un forte confronto sindacale. La nostra organizzazione di categoria, la Filcams Cgil da tempo chiede migliori condizioni di lavoro e il riconoscimento ai lavoratori di livelli di inquadramento attualmente non riconosciuti".La vicenda riaccende un faro anche sui recenti scontri e tafferugli avvenuti durante un presidio organizzato dal Si Cobas davanti a un magazzino della logistica a Tavazzano di Villasesco, in provincia di Lodi. In una vicenda i cui contorni sono ancora da chiarire, era rimasto ferito gravemente un lavoratore, Abdelhamid Elazab, che - secondo fonti sindacali - sarebbe stato colpito al volto da un pezzo di bancale scagliato dalle guardie private dello stabilimento.